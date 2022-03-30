Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

От обстрелов РФ пострадал офис консультативной миссии ЕС в Мариуполе

"Европейская правда"Среда, 30 марта 2022, 01:37

Консультативная миссия ЕС в Украине (КМЕС) заявила об обстреле ее Мариупольского полевого офиса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"КМЕС получила достоверную информацию о том, что помещения ее Мариупольского полевого офиса недавно пострадали от российских обстрелов. Офис и оборудование КМЕС получили значительные повреждения. Ни один член Миссии или подрядчики не пострадали", - говорится в заявлении.

Реклама:

"Мы решительно осуждаем эти нападения, а также любые нападения, направленные на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру. Мы требуем от России немедленно прекратить свое военное наступление и безоговорочно вывести все силы и военную технику со всей территории Украины, как этого призывают резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и распоряжение Международного Суда", - добавляют в КМЕС.

Темы: войнаМариуполь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
война
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
Атака дронов на Псков: ГУР подтвердил уничтожение 4 самолетов Ил-76, еще 2 повреждены
Сырский побывал на переднем крае: поставил задачу "дожать" Клещеевку
Последние новости
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
Все новости...
Реклама: