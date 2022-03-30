От обстрелов РФ пострадал офис консультативной миссии ЕС в Мариуполе

Консультативная миссия ЕС в Украине (КМЕС) заявила об обстреле ее Мариупольского полевого офиса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"КМЕС получила достоверную информацию о том, что помещения ее Мариупольского полевого офиса недавно пострадали от российских обстрелов. Офис и оборудование КМЕС получили значительные повреждения. Ни один член Миссии или подрядчики не пострадали", - говорится в заявлении.

"Мы решительно осуждаем эти нападения, а также любые нападения, направленные на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру. Мы требуем от России немедленно прекратить свое военное наступление и безоговорочно вывести все силы и военную технику со всей территории Украины, как этого призывают резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и распоряжение Международного Суда", - добавляют в КМЕС.