Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила во вторник, что немецкие политики знали об опасности усиления энергетической зависимости от России после аннексии Крыма в 2014 году и теперь расплачиваются за игнорирование проблемы.

Об этом она сказала в своем выступлении на Берлинской конференции по энергетическому переходу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"На самом деле мы, европейцы, по меньшей мере, с 2014 года знали… что мы должны стать полностью независимыми от российского импорта ископаемого топлива, и была принята стратегия диверсификации нашего импорта энергоносителей", - сказала она.

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"Однако мы с этим не справились, и сейчас происходит расплата жесточайшим образом", - добавила она.

Сегодня Германия оказалась в бедственном положении, пытаясь сбалансировать требования о запрете импорта энергоносителей из Москвы с возможностью того, что такой запрет может привести к рецессии в ее собственной экономике.

Министр экономики и климата Роберт Габек, который, как и Бербок, принадлежит к не входившей в предыдущее правительства партии Зеленых, резко раскритиковал прежние решения Берлина.

"Энергетическая политика - это всегда политика силы, всегда политика интересов, так что всегда политика безопасности. И если вы посмотрите назад, вы почти не сможете понять, как мы могли быть настолько слепы, чтобы не заметить этого", - сказал он на конференции в Берлине.

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Несмотря на аннексию Крымского полуострова Россией в 2014 году и вооруженный конфликт на Донбассе, Германия усилила свою зависимость от импорта энергоносителей из России, а также одобрила строительство спорного газопровода "Северный поток – 2".

29 марта физические потоки российского газа по трубопроводу "Ямал-Европа" на станции "Мальнов" в Германии упали до нуля.

23 марта президент РФ Владимир Путин неожиданно заявил, что все платежи за российский газ должны производиться в российских рублях.

Европейские покупатели газа уже успели заявить, что не собираются выполнять эту российскую прихоть. И это уже не позиция отдельных стран, а общая позиция Группы семи.