МИД Германии признал, что Берлин проигнорировал российскую энергетическую угрозу
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила во вторник, что немецкие политики знали об опасности усиления энергетической зависимости от России после аннексии Крыма в 2014 году и теперь расплачиваются за игнорирование проблемы.
Об этом она сказала в своем выступлении на Берлинской конференции по энергетическому переходу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
"На самом деле мы, европейцы, по меньшей мере, с 2014 года знали… что мы должны стать полностью независимыми от российского импорта ископаемого топлива, и была принята стратегия диверсификации нашего импорта энергоносителей", - сказала она.
Сегодня Германия оказалась в бедственном положении, пытаясь сбалансировать требования о запрете импорта энергоносителей из Москвы с возможностью того, что такой запрет может привести к рецессии в ее собственной экономике.
Министр экономики и климата Роберт Габек, который, как и Бербок, принадлежит к не входившей в предыдущее правительства партии Зеленых, резко раскритиковал прежние решения Берлина.
"Энергетическая политика - это всегда политика силы, всегда политика интересов, так что всегда политика безопасности. И если вы посмотрите назад, вы почти не сможете понять, как мы могли быть настолько слепы, чтобы не заметить этого", - сказал он на конференции в Берлине.
29 марта физические потоки российского газа по трубопроводу "Ямал-Европа" на станции "Мальнов" в Германии упали до нуля.
23 марта президент РФ Владимир Путин неожиданно заявил, что все платежи за российский газ должны производиться в российских рублях.
Европейские покупатели газа уже успели заявить, что не собираются выполнять эту российскую прихоть. И это уже не позиция отдельных стран, а общая позиция Группы семи.