Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД Германии признал, что Берлин проигнорировал российскую энергетическую угрозу

"Европейская правда"Среда, 30 марта 2022, 07:48

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила во вторник, что немецкие политики знали об опасности усиления энергетической зависимости от России после аннексии Крыма в 2014 году и теперь расплачиваются за игнорирование проблемы.

Об этом она сказала в своем выступлении на Берлинской конференции по энергетическому переходу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"На самом деле мы, европейцы, по меньшей мере, с 2014 года знали… что мы должны стать полностью независимыми от российского импорта ископаемого топлива, и была принята стратегия диверсификации нашего импорта энергоносителей", - сказала она.

"Однако мы с этим не справились, и сейчас происходит расплата жесточайшим образом", - добавила она.

Сегодня Германия оказалась в бедственном положении, пытаясь сбалансировать требования о запрете импорта энергоносителей из Москвы с возможностью того, что такой запрет может привести к рецессии в ее собственной экономике.

Министр экономики и климата Роберт Габек, который, как и Бербок, принадлежит к не входившей в предыдущее правительства партии Зеленых, резко раскритиковал прежние решения Берлина.

"Энергетическая политика - это всегда политика силы, всегда политика интересов, так что всегда политика безопасности. И если вы посмотрите назад, вы почти не сможете понять, как мы могли быть настолько слепы, чтобы не заметить этого", - сказал он на конференции в Берлине. 

Несмотря на аннексию Крымского полуострова Россией в 2014 году и вооруженный конфликт на Донбассе, Германия усилила свою зависимость от импорта энергоносителей из России, а также одобрила строительство спорного газопровода "Северный поток – 2".

29 марта физические потоки российского газа по трубопроводу "Ямал-Европа" на станции "Мальнов" в Германии упали до нуля.

ВИДЕО ДНЯ

23 марта президент РФ Владимир Путин неожиданно заявил, что все платежи за российский газ должны производиться в российских рублях.

Европейские покупатели газа уже успели заявить, что не собираются выполнять эту российскую прихоть. И это уже не позиция отдельных стран, а общая позиция Группы семи.

Темы: ГерманияРосcияэнергетика
Главное сегодня

видеоПутин принимает ванны из экстракта рогов оленей и ездит с командой врачей – расследование

обновлено, фото, видеоВ России заявляют о пожаре на нефтебазе в Белгороде — якобы из-за авиаудара украинцев

Россия перебрасывает ракетные комплексы к украинской границе в Беларуси

План Путина захватить Украину уже провалился – глава армии Британии

Байден не собирается говорить с Путиным – нужна "серьезная деэскалация"

Зеленский наказал двух генералов СБУ – лишил звания за "антигероизм"

Все новости...
Германия
В Берлине давали Украине "несколько часов" после вторжения РФ, поэтому не помогали – посол
США разместят в Германии шесть самолетов радиоэлектронной борьбы
Шольц поддержал переговоры о вступлении в ЕС со странами Западных Балкан
Последние новости
11:22
В РФ производители пива заявляют о дефиците алюминиевых банок
11:19
Враг потихоньку выходит из Черниговщины, но расслабляться еще рано – глава ОВА
11:03
В России начался весенний призыв, стала популярнее альтернативная служба 
10:59
Российские военные выпускают жителей Мелитополя только в Крым – мэр
10:57
Оккупанты тянут в Мелитополь интернет из Крыма – мэр
10:56
Под Авдеевкой погиб итальянец, годами воевавший на стороне боевиков
10:50
Война негативно повлияла на 86% украинских компаний
10:44
фотоМесяц прожил в землянке в лесу: в Ровенской области задержан возможный корректировщик
10:32
Цены на нефть продолжают снижаться
10:25
Оккупанты ушли из Броварского района под Киевом – мэр Броваров
Все новости...