Оккупанты накапливают силы в районе Чернобыльской АЭС – отчет Генштаба

Генштаб обнародовал оперативную информацию по состоянию на 12.00 30 марта по поводу российского вторжения, в которой сообщается, что оккупанты накапливают оккупационные войска в районе Чернобыльской АЭС.

Источник: сводка Генштаба

Детали: По данным Генштаба, противник, вероятно, временно отказался от выполнения задания по блокированию Киева. Перегруппирование и сосредоточение усилий на проведении наступательной операции в Восточной операционной зоне. Наращивает систему материально-технического и тылового обеспечения войск в Донецком и Таврическом направлениях.

Личный состав противника деморализован и имеет низкую мотивацию к участию в боевых действиях на территории Украины. Так, по имеющейся информации, попытки российского военного командования мобилизовать добровольцев не имеют поддержки населения. В частности, в Калининградской области удалось собрать только 17 так называемых добровольцев.

На Волынском направлении перемещение тактических подразделений противника и изменений в их составе не зафиксировано. В вооруженных силах Беларуси продолжаются мероприятия оперативной и боевой подготовки.

На Полесском направлении отмечается перемещение войск противника вдоль государственной границы Украины с Республикой Беларусь. Одновременно продолжается накопление оккупационных войск в районе Чернобыльской АЭС, объекта Укрытие и зоне отчуждения в целом. Так, зафиксировано движение смешанных колонн вражеской техники из населенного пункта Иванков в направлении Чернобыльской АЭС.

На Северском направлении противник сосредоточил усилия на проведении мероприятий диверсионно-разведывательной деятельности, инженерном оборудовании позиций и нанесении артиллерийских ударов по позициям подразделений Вооруженных сил и объектам инфраструктуры в районе города Чернигова.

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На Броварском направлении отмечен частичный отвод подразделений из занятого оккупантами района в сторону границы с российской федерацией.

На Слобожанском направлении захватчики продолжают блокировать город Харьков и наносить артиллерийские удары по жилым кварталам города.

На Изюмском направлении враг наращивает усилия за счет перемещения отдельных подразделений из состава 20 общевойсковой армии и 1 танковой армии по другим направлениям. Продолжает наносить ракетно-бомбовые удары и артиллерийские обстрелы.

На Донецком направлении противник активизировал огневое воздействие и штурмовые действия. Продолжает наносить авиационные и ракетные удары по населенным пунктам. Основные усилия сосредоточены на взятии под контроль городов Попасна, Рубежное и Мариуполь.

На Южнобужском направлении враг пытается принимать меры по восстановлению боеспособности своих войск, пополнению боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Продолжает инженерное оборудование занятых рубежей. Огнем артиллерии и ударами авиации пытаются сковывать действия подразделений Вооруженных сил.