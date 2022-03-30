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США предоставят Украине $500 млн прямой бюджетной помощи

Среда, 30 марта 2022, 20:15

Соединенные Штаты намерены предоставить правительству Украины 500 миллионов долларов в виде прямой бюджетной помощи.

Об этом заявил президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда".

"Лидеры обсудили, как Соединенные Штаты работают круглосуточно, чтобы выполнить основные запросы Украины на помощь в области безопасности, критический эффект этого оружия для конфликта, а также продолжающиеся усилия США с союзниками и партнерами по выявлению дополнительных возможностей для оказания помощи украинским военным, защищающим свою страну", - говорится в заявлении Белого дома.

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Также обсуждались дополнительные санкции и гуманитарная помощь, объявленные на прошлой неделе.

Отмечается, что Зеленский проинформировал президента Байдена о статусе переговоров Украины с Россией.

Ранее в Белом доме рассказали, что говорить о встрече Байдена и президента РФ Владимира Путина будет возможно только после ощутимой деэскалации в Украине.

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Темы: США
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