Правительство Германии предложит Украине длинный список оружия и оборудования - Spiegel

Правительство Германии хочет как можно скорее предложить Украине дополнительные системы вооружения, чтобы усилить сопротивление российской армии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Spiegel.

По информации издания, во вторник группа госсекретарей соответствующих ведомств согласилась предложить правительству в Киеве список различных систем вооружений в ближайшие несколько дней. После этого Украина должна решить для себя, какое оружие она может использовать лучше всего.

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Вскоре после начала войны, Министерство обороны Германии спросило немецкую военную промышленность, какие системы вооружения могут быть доставлены в кратчайшие сроки. На основе отзывов отдел министра Кристин Ламбрехт создал список, содержащий более 200 наименований.

В нем фигурируют практически все известные немецкие производители вооружений, а также множество мелких поставщиков, которые хотят быстро поставить оружие в Украину и могут это сделать.

Новым в этой идее является то, что запланированные поставки — это уже не системы со складов Бундесвера, а свежепроизведенное оружие, которое можно было бы отправить прямо в Украину. Пока неясно, как будут заключаться сделки. ЕС установил бюджет в 1 миллиард евро, из которого государства-члены могут финансировать поставки оружия в Украину. Однако до сих пор Германия, вероятно, не использовала средства ЕС.

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Сам Бундесвер уже поставил противотанковые и зенитные ракеты, часть из старых запасов. Также на прошлой неделе было объявлено, что Бундесвер намерен продать еще 2000 гранатометов.

Новый список дает понять, что почти все опасения по поводу поставок оружия в Украину теперь исчезли. В дополнение к большому количеству защитных материалов, есть также тяжелая военная техника, такая как минометы или тяжелые пушки типа GAM B01 от производителя Rheinmetall.

Также представлено множество высокотехнологичных материалов. Компания Thales, например, предлагает поставить наземные радиолокационные системы "Squire". Thales также предлагает 12 минометов, по словам производителя, они могут быть доставлены в Украину уже на этой неделе. Также можно было бы поставить тысячи приборов ночного видения, бронежилетов, касок, а также современные дроны для наблюдения за полем боя.

В целом список включает возможные поставки оружия на сумму 308 млн евро. Более половины составляют разведывательные устройства, такие как приборы ночного видения или радарные системы, а также ультрасовременные микродроны, оснащенные глушителями для отключения сигнала мобильного телефона.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что его страна "в целом" готова выступить гарантом безопасности Украины.