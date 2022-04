Разведка Британии прогнозирует ожесточенные бои в окрестностях Киева

В ближайшие дни в окрестностях Киева, скорее всего, развернутся ожесточенные бои.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в последнем разведывательном обзоре Минобороны Британии.

"Российские силы продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений. В ближайшие дни в окрестностях города, скорее всего, развернутся ожесточенные бои", – говорится в сообщении.

