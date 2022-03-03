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Кулеба: Россияне планируют фейковую демонстрацию за объединение Херсонщины с Крымом

Четверг, 3 марта 2022, 23:11
Кулеба: Россияне планируют фейковую демонстрацию за объединение Херсонщины с Крымом
ФОТО: GETTY

Оккупанты планируют провести липовую демонстрацию в пользу объединения Херсонщины с Крымом, с участием якобы "местных", завезенных с полуострова.

Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба

Дословно: "Когда россияне не могут достичь реальных целей, они сосредотачиваются на фейковых телетрансляциях. Захватив телебашню в Херсоне, они планируют шоу: российские войска оказывают гуманитарную помощь, а липовые местные, привезенные из Крыма, устраивают липовую демонстрацию в пользу  объединения Херсонщины с Крымом".

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Что предшествовало: Ранее УП сообщала, что в Херсоне россияне свозят людей и машины из оккупированного Крыма для фейкового сепаратистского "митинга" якобы в поддержку оккупации.

Темы: КрымХерсонКулеба ДмитрийРосcия
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