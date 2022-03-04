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На Николаевщине уничтожена вражеская база, 245 единиц техники и много солдат РФ

Светлана КизиловаПятница, 4 марта 2022, 00:18

В течение двух суток отработки аэродрома и военной базы возле Куйбышевого (недалеко от Херсона) Вооруженные силы Украины уничтожили около 245 единиц техники российских войск, 30 вертолетов, а также личный состав.

Источник: глава Николаевской военной администрации Виталий Ким в Telegram

Прямая речь: "Есть такой аэродром в Куйбышевом и большая военная база. Мы ее два дня гладим, и по итогам двух дней это примерно 245 единиц техники, личный состав, куча топлива (уничтоженного - УП). Для понимания - это очень важная стратегическая точка, которая принимала грузы и в дальнейшем к нам отправляла. Это два дня происходило, две ночи. Херсон шлет видео "спасибо огромное!".

Мы уничтожили около 30 вертолетов, очень много личного состава… Много бензовозов, много БТРов, благодаря друзьям, которые подсвечивали эти объекты. Основная масса уничтоженной техники за эти два дня – прямо на аэродроме и на базе, которая была рядом".

Детали: Относительно именно 3 марта, Ким рассказал, что украинские защитники целый день гонялись с врагом и наконец догнали – по колонне ударили, а немного позже вообще добили.

"Работал "Град" по базе, которая возле Баштанки… У нас потерь ноль, держимся. У оккупантов много потерь, знаем где их лагерь с травмированными, не стали туда бить, предлагали помощь, но они отказались", - сказал он.

Напомним: Украинские защитники нашли действенный способ планомерно уничтожать оккупантов, которые заходят на территорию Николаевской области и разделяются на маленькие группы. Местные егеря устраивают на них "сафари".

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Темы: Николаевская областьвойнаолигархи
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