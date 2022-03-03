На Николаевщине уничтожена вражеская база, 245 единиц техники и много солдат РФ

В течение двух суток отработки аэродрома и военной базы возле Куйбышевого (недалеко от Херсона) Вооруженные силы Украины уничтожили около 245 единиц техники российских войск, 30 вертолетов, а также личный состав.

Источник: глава Николаевской военной администрации Виталий Ким в Telegram

Прямая речь: "Есть такой аэродром в Куйбышевом и большая военная база. Мы ее два дня гладим, и по итогам двух дней это примерно 245 единиц техники, личный состав, куча топлива (уничтоженного - УП). Для понимания - это очень важная стратегическая точка, которая принимала грузы и в дальнейшем к нам отправляла. Это два дня происходило, две ночи. Херсон шлет видео "спасибо огромное!".

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Мы уничтожили около 30 вертолетов, очень много личного состава… Много бензовозов, много БТРов, благодаря друзьям, которые подсвечивали эти объекты. Основная масса уничтоженной техники за эти два дня – прямо на аэродроме и на базе, которая была рядом".

Детали: Относительно именно 3 марта, Ким рассказал, что украинские защитники целый день гонялись с врагом и наконец догнали – по колонне ударили, а немного позже вообще добили.

"Работал "Град" по базе, которая возле Баштанки… У нас потерь ноль, держимся. У оккупантов много потерь, знаем где их лагерь с травмированными, не стали туда бить, предлагали помощь, но они отказались", - сказал он.

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Напомним: Украинские защитники нашли действенный способ планомерно уничтожать оккупантов, которые заходят на территорию Николаевской области и разделяются на маленькие группы. Местные егеря устраивают на них "сафари".