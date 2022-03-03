Российские пропагандисты сняли фейковое видео о "радостной встрече" оккупантов в Мелитополе

В Мелитополе российские каналы показали постановочное видео, как якобы захватчиков радушно встречают в городе – на самом деле люди встречали оккупантов с украинскими флагами и криками "Идите домой!"

Источник: Запорожская ОВА

Дословно: "Источники СБУ в Мелитополе сообщают, что на площадь в окруженные военных РФ заехало 2 грузовика с небольшим количеством продуктов. На время съемок на "съемочную площадку" не пускали военные с оружием.

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Что было в грузовиках за коробки с консервами – неизвестно.

Видеооператор оккупантов снял постановочное видео, и грузовики уехали".

Детали: В ОВА напомнили, что на улицы города на мирные митинги выходили горожане с флагами Украины. Оккупанты начали стрельбу. Среди гражданских есть раненые.

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Также в сообщении приводят слова мэра Ивана Федорова о том, что "Мелитополь был, есть и будет украинским городом".