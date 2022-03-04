Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские пропагандисты сняли фейковое видео о "радостной встрече" оккупантов в Мелитополе

Пятница, 4 марта 2022, 00:23
скриншот

В Мелитополе российские каналы показали постановочное видео, как якобы захватчиков радушно встречают в городе – на самом деле люди встречали оккупантов с украинскими флагами и криками "Идите домой!"

Источник: Запорожская ОВА

Дословно: "Источники СБУ в Мелитополе сообщают, что на площадь в окруженные военных РФ заехало 2 грузовика с небольшим количеством продуктов. На время съемок на "съемочную площадку" не пускали военные с оружием.

Что было в грузовиках за коробки с консервами – неизвестно.

Видеооператор оккупантов снял постановочное видео, и грузовики уехали".

Детали: В ОВА напомнили, что на улицы города на мирные митинги выходили горожане с флагами Украины. Оккупанты начали стрельбу. Среди гражданских есть раненые.

Также в сообщении приводят слова мэра Ивана Федорова о том, что "Мелитополь был, есть и будет украинским городом".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Мелитопольвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россияне похитили депутатку Запорожского облсовета

Эвакуация: снова открыты "зеленые коридоры" – маршруты

Украинская армия совершила под Киевом контратаку и уничтожила 5 вражеских танков – МВД

МИД составил список компаний, которые до сих пор остаются на рынке РФ

Защитники Мариуполя уничтожили и повредили 16 единиц техники врага

В Конгрессе США одобрили выделение более 13 млрд долларов в помощь Украине

Все новости...
Мелитополь
Тайные документы россиян: план войны против Украины был рассчитан на 15 суток
"Орков прочь!": Мелитополь вышел на протест против российских оккупантов. Была стрельба
Обстрелов в Мелитополе сейчас нет – мэр
Последние новости
10:16
Доставляют оружие для убийства украинцев: ГУР получило еще один список военных РФ
10:16
Mitsubishi Electric прекращает поставки продукции в РФ
10:07
Производители Milka, Oreo, Snickers и M&Mʼs сворачивают инвестиции в РФ
10:03
"Укрэнерго" готово немедленно ремонтировать энергоснабжение ЧАЭС, нужен зеленый коридор
10:01
С момента нападения РФ из-за границы домой вернулись 215 тысяч украинцев
10:01
Toyota не уходит из России, но производство и поставку автомобилей приостановила
09:53
Лидеры ЕС вряд ли согласятся на статус страны-кандидата для Украины – СМИ
09:53
У Лаврова анонсировали выход России из Совета Европы
09:36
Hitachi приостановит свою деятельность в России
09:33
Война России против Украины: ситуация в регионах на 10 марта
Все новости...