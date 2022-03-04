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Пентагон: Россия выпустила по Украине почти 500 ракет, из них 70 — с территории Беларуси

Анастасия КалатурПятница, 4 марта 2022, 00:49

По состоянию на 3 марта в Пентагоне насчитали 480 ракетных запусков России по Украине.

Источник: Минобороны США

Детали: В частности, более 230 ракет было запущено с мобильных пусковых установок, которые Россия доставила в Украину. Более 160 - было запущено из России, более 70 – из Беларуси. Еще 10 – с Черного моря.

Напомним: По данным Белого дома, Путин завел уже 90% войск, подготовленных к наступлению в Украине, и несмотря на истощение резервов, оккупанты и дальше будут пытаться взять Киев.

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Темы: СШАРосcияоружие
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