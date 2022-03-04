Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Запорожской АЭС пожар из-за обстрелов россиян: появились детали

Анастасия КалатурПятница, 4 марта 2022, 03:59
На Запорожской АЭС пожар из-за обстрелов россиян: появились детали

Запорожская АЭС загорелась.

Источник: энергодарский мэр Дмитрий Орлов в TG, глава Запорожской ОГА Александр Старух в FB

Дословно: "Угроза мировой безопасности!

Реклама:

В результате непрекращающегося обстрела врагом зданий и блоков крупнейшей АЭС в Европе пылает Запорожская атомная станция!".

Детали: На трансляции видны вспышки и колонна техники, которая по центру надвигается на станцию.

Представители станции в Telegram'е, что пожар продолжается и к его тушению невозможно приступить из-за обстрелов.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Уже есть попадание в первый энергоблок! Остановитесь!".

Позже председатель Запорожской ОГА Александр Старух сообщил, со ссылкой на руководителя ЗАЭС, что горит помещение учебного корпуса и лабораторно-бытового корпуса. Админкорпус поврежден, но он не загорелся. Отмечается, что коллектив станции принимает все меры для локализации проблемы.

Обновлено: По состоянию на 4:00 в результате обстрелов за территорией АЭС продолжает гореть одно из зданий учебно-тренировочного комплекса, сообщает ГСЧС. Огнем охвачены 3, 4, 5 этажи пятиэтажного здания. Оккупанты не дают возможности спасателям начать ликвидацию последствий пожара.

В Энергодаре на Запорожской АЭС работает один энергоблок из шести. Противопожарное состояние АЭС в норме.

Напомним: На подступах к Запорожской АЭС продолжаются бои с россиянами. Известно, что есть пострадавшие, но точное их количество пока неизвестно.

Темы: АЭСЗапорожьевойнапожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Российские оккупанты истощают свой боевой потенциал - Минобороны
Глава ОГА о ситуации на ЗАЭС: Ядерная безопасность объекта обеспечена
Взрыв на ЗАЭС будет в 10 раз страшнее Чернобыля – Кулеба
На Запорожскую АЭС ворвались "кадыровцы", хотят заминировать
Последние новости
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
Все новости...
Реклама: