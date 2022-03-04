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На Запорожской АЭС пожар из-за обстрелов россиян: появились детали

Анастасия КалатурПятница, 4 марта 2022, 04:59

Запорожская АЭС загорелась.

Источник: энергодарский мэр Дмитрий Орлов в TG, глава Запорожской ОГА Александр Старух в FB

Дословно: "Угроза мировой безопасности!

В результате непрекращающегося обстрела врагом зданий и блоков крупнейшей АЭС в Европе пылает Запорожская атомная станция!".

Детали: На трансляции видны вспышки и колонна техники, которая по центру надвигается на станцию.

Представители станции в Telegram'е, что пожар продолжается и к его тушению невозможно приступить из-за обстрелов.

Прямая речь: "Уже есть попадание в первый энергоблок! Остановитесь!".

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Позже председатель Запорожской ОГА Александр Старух сообщил, со ссылкой на руководителя ЗАЭС, что горит помещение учебного корпуса и лабораторно-бытового корпуса. Админкорпус поврежден, но он не загорелся. Отмечается, что коллектив станции принимает все меры для локализации проблемы.

Обновлено: По состоянию на 4:00 в результате обстрелов за территорией АЭС продолжает гореть одно из зданий учебно-тренировочного комплекса, сообщает ГСЧС. Огнем охвачены 3, 4, 5 этажи пятиэтажного здания. Оккупанты не дают возможности спасателям начать ликвидацию последствий пожара.

В Энергодаре на Запорожской АЭС работает один энергоблок из шести. Противопожарное состояние АЭС в норме.

Напомним: На подступах к Запорожской АЭС продолжаются бои с россиянами. Известно, что есть пострадавшие, но точное их количество пока неизвестно.

Темы: АЭСЗапорожьевойнапожар
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