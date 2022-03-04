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После уничтожения ТЭЦ из Ахтырки нужно срочно вывезти людей – глава ОГА

Ольга ГлущенкоПятница, 4 марта 2022, 04:36
ТЭЦ, фото: okhtyrka.net

Во время авиабомбардировки 3 марта российские истребители уничтожили Ахтырскую ТЭЦ, из-за этого нужно срочно вывезти людей из города.

Источник: Руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь: "Разбомблено полностью машинное отделение. В городе нет отопления, электроэнергии.

Мы пытаемся решить вопрос, как срочно вывезти людей из города, потому что через сутки многоквартирные дома превратятся в холодную каменную ловушку без воды, света и электроэнергии".

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Темы: Сумская областьвойна
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