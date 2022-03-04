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Следователи Гаагского трибунала выехали в Украину

Евгений КизиловПятница, 4 марта 2022, 03:59

Группа следователей Международного уголовного суда в Гааге выехала в Украину для расследования по коллективному международному иску против России касательно ее военных преступлений.

Источник: BBC

Детали: Отвечая на вопросы журналистов в четверг, главный прокурор трибунала Карим Хан дал понять, что действия российской стороны подпадают под юрисдикцию суда.

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Прямая речь: "Любая сторона, которая напрямую целит в гражданское население и гражданские объекты, совершает преступление, определенное Римским статутом Международного уголовного суда и международными гуманитарными законами".

Предыстория: Ранее Хан заявлял, что стартовало расследование дела "возможных военных преступлений", совершенных Россией в Украине. Прокурор уточнил, что уже видит признаки военных преступлений и преступлений против человечности.

Темы: Гаагский трибуналРосcияУкраинавойна
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