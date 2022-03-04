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Пожарные начали тушение на Запорожской АЭС. Огонь локализовали

Пятница, 4 марта 2022, 05:52

Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям выехали на тушение пожара в учебно-тренировочном корпусе на Запорожской АЭС в городе Энергодар.

Источник: ГСЧС на Facebook.

Дословно: "По состоянию на 05:20 на Запорожской АЭС в Энергодаре подразделения ГСЧС выехали на тушение пожара в учебно-тренировочном корпусе".

После проведения разведки в корпусе спасатели установили, что происходит горение помещений на третьем, четвертом и пятом этажах. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлекли 44 человека и 11 единиц техники ГСЧС.

Обновлено: В 05:55 пожар в учебно-тренировочном корпусе локализован на площади 2 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось о том, что ядерная безопасность на Запорожской АЭС нарушена, реакторы в опасности из-за обстрелов российских военных. Пожарных не допускали на тушение пожара, возникшего в результате нападения.

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