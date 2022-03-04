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На ЗАЭС нарушена ядерная безопасность, пожарных не пускают, идет бой

Анастасия КалатурПятница, 4 марта 2022, 03:15

Ядерная безопасность на Запорожской АЭС была нарушена, реакторы в опасности.

Источник: и. о. генерального директора ЗАЭС Игорь Мурашов, "Энергоатом" в TG

Дословно: "Ядерная безопасность на ЗАЭС нарушена. Мы делаем все возможное, но пожар продолжается, пожарных не допустили. Есть огромные риски. На станции боевые действия. Реакторы в опасности".

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Напомним: На Запорожской АЭС пожар из-за обстрелов россиян. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что если ЗАЭС взорвется, то последствия будут в 10 раз страшнее Чернобыля. Горит помещение учебного и лабораторно-бытового корпуса.

Темы: АЭСЗапорожье
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