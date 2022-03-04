В Херсоне оккупанты начали транслировать роспропаганду через Т2

В Херсоне оккупанты начали транслировать 24 российских телелеканала и 3 радиоканала через приставку Т2.

Источник: Суспильне Херсон

Детали: В городе работает только телеканал UA:Херсон, где транслируется всеукраинский марафон. Остальные региональные каналы пока не работают. Подобная ситуация и в других районах области.

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Что было ранее: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что оккупанты планируют провести липовую демонстрацию в пользу объединения Херсона с Крымом, с участием якобы "местных", завезенных с полуострова.