Зеленский: Атака россиян на Запорожскую АЭС может быть как шесть Чернобылей

Президент Украины Владимир Зеленский назвал терроризмом невиданного уровня атаку российских оккупантов на Запорожскую АЭС.

Источник: обращение главы государства от 4 марта

Прямая речь: "Народ Украины! Мы пережили ночь, которая могла остановить историю. Историю Украины. Историю Европы.

Российские войска атаковали Запорожскую атомную станцию. Крупнейшую в Европе. Она одна могла быть как шесть Чернобылей. Российские танкисты знали, что они обстреливают. Прямой наводкой по станции. Это террор невиданного уровня.

В Украине 15 атомных блоков. А у российских военных – полностью отбита память о Чернобыле. Об этой мировой трагедии.

Русские люди, хочу обратиться к вам. Как это вообще возможно? Мы же вместе в 86-м году боролись с последствиями Чернобыльской катастрофы. Вы должны помнить разбросанный взрывом горящий графит. Жертвы.

Вы должны помнить свечение над разрушенным энергоблоком. Вы должны помнить эвакуацию из Припяти и 30-километровой зоны. Как же можно это забыть? А если вы не забыли, то вам нельзя молчать. Вы должны сказать своей власти, выйти на улицы и говорить, что вы хотите жить. Жить на земле без радиоактивного заражения. Радиация не знает, где граница России".

Детали: Зеленский отметил, что всю ночь был на связи с международными партнерами, чтобы мир реагировал.

По его словам, мировые лидеры в шоке. Великобритания созывает Совбез ООН через эту атаку. МАГАТЭ запускает Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций в режиме круглосуточного реагирования.

"Нужно немедленно ужесточить санкции против государства – ядерного террориста. Необходимо немедленное закрытие неба над Украиной, потому что только это может гарантировать, что Россия не будет бить хотя бы ракетами и авиабомбами по атомным объектам", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский поблагодарил героев из Нацгвардии, которые охраняли станцию и пытались остановить врага и поблагодарил спасателей, потушивших пожар. Но многое зависит от простых людей Энергодара, подчеркнул глава государства.

"Вы понимаете угрозу для станции лучше всех других. Вы там живете. Рядом с ней. И вы видите оккупантов напрямую. Прогоняйте их. Дайте им знать, что Энергодар – это Украина. Что Украина – место для ядерного пепла", - обратился президент к жителям города.