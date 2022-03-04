Украина просит Красный Крест помочь в создании гуманитарных коридоров
Украина просит Международный комитет Красного Креста срочно содействовать созданию гуманитарных коридоров, о чем Украина и Россия договорились во время второго раунда переговоров.
Источник: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, член Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам Ольга Стефанишина
Прямая речь Стефанишиной: "Украина направила все необходимые запросы в международные организации по созданию специальных коридоров для доставки самого необходимого и эвакуации гражданского населения. К сожалению, до этого не было согласия российской стороны.
Сегодняшние договоренности по результатам второго раунда переговоров Украины и России дают нам осторожную надежду на то, что мы, наконец, сможем помочь нашим гражданам".
Детали: По ее словам, из-за постоянных обстрелов, которые ведут российские войска, ряд украинских городов и сел оказались на грани гуманитарной катастрофы. Сейчас тысячи людей нуждаются в срочной эвакуации, потому что в их городах и селах не хватает продуктов питания, воды, лекарств, нет света и водоснабжения.
Украина готова вывезти людей и доставить гуманитарные грузы. Украинские Вооруженные Силы гарантируют безопасное прохождение коридора. Этого Украина ожидает от российской стороны.
Населенные пункты, требующие создания гуманитарных коридоров:
- Сумская область (направления Сумы, Шостка, Ромны, Конотоп, Ахтырка),
- Черниговская область (восточная и северная части области),
- Харьковская область (вся область, кроме юго-восточной части),
- Киевская область (Буча, Ирпень, Вышгород, Иванков, Васильков, Бородянка),
- Николаевская область (Баштанский, Снегирев, Березнеговатское направления),
- Запорожская область (Токмакское, Бердянское, Великобелозерское направления),
- Херсонская область (Чаплинка, Каланчак, Геническое и Новокаховское направления),
- Луганская и Донецкая области (Волновахский район, Мариупольский район) и т.д.
Украина надеется, что президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер сделает все возможное, чтобы поскорее развернуть работу в гуманитарных коридорах для сохранения жизни людей.
Для справки: За 8 дней войны от оружия российских оккупантов погибли 28 детей, ранены 64. В Украине уничтожены роддомы, детские садики, школы.
Около 1,5 миллиона детей находятся на территориях, которые страдают от обстрелов и находятся в осаде, среди них есть дети-сироты и дети с инвалидностью, нуждающиеся в немедленной помощи.