Украина просит Красный Крест помочь в создании гуманитарных коридоров

Украина просит Международный комитет Красного Креста срочно содействовать созданию гуманитарных коридоров, о чем Украина и Россия договорились во время второго раунда переговоров.

Источник: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, член Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам Ольга Стефанишина

Прямая речь Стефанишиной: "Украина направила все необходимые запросы в международные организации по созданию специальных коридоров для доставки самого необходимого и эвакуации гражданского населения. К сожалению, до этого не было согласия российской стороны.

Сегодняшние договоренности по результатам второго раунда переговоров Украины и России дают нам осторожную надежду на то, что мы, наконец, сможем помочь нашим гражданам".

Детали: По ее словам, из-за постоянных обстрелов, которые ведут российские войска, ряд украинских городов и сел оказались на грани гуманитарной катастрофы. Сейчас тысячи людей нуждаются в срочной эвакуации, потому что в их городах и селах не хватает продуктов питания, воды, лекарств, нет света и водоснабжения.

Украина готова вывезти людей и доставить гуманитарные грузы. Украинские Вооруженные Силы гарантируют безопасное прохождение коридора. Этого Украина ожидает от российской стороны.

Населенные пункты, требующие создания гуманитарных коридоров:

Сумская область (направления Сумы, Шостка, Ромны, Конотоп, Ахтырка),

(направления Сумы, Шостка, Ромны, Конотоп, Ахтырка), Черниговская область (восточная и северная части области),

(восточная и северная части области), Харьковская область (вся область, кроме юго-восточной части),

(вся область, кроме юго-восточной части), Киевская область (Буча, Ирпень, Вышгород, Иванков, Васильков, Бородянка),

(Буча, Ирпень, Вышгород, Иванков, Васильков, Бородянка), Николаевская область (Баштанский, Снегирев, Березнеговатское направления),

(Баштанский, Снегирев, Березнеговатское направления), Запорожская область (Токмакское, Бердянское, Великобелозерское направления),

(Токмакское, Бердянское, Великобелозерское направления), Херсонская область (Чаплинка, Каланчак, Геническое и Новокаховское направления),

(Чаплинка, Каланчак, Геническое и Новокаховское направления), Луганская и Донецкая области (Волновахский район, Мариупольский район) и т.д.

Украина надеется, что президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер сделает все возможное, чтобы поскорее развернуть работу в гуманитарных коридорах для сохранения жизни людей.

Для справки: За 8 дней войны от оружия российских оккупантов погибли 28 детей, ранены 64. В Украине уничтожены роддомы, детские садики, школы.

Около 1,5 миллиона детей находятся на территориях, которые страдают от обстрелов и находятся в осаде, среди них есть дети-сироты и дети с инвалидностью, нуждающиеся в немедленной помощи.