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Украина просит Красный Крест помочь в создании гуманитарных коридоров

Ирина БалачукПятница, 4 марта 2022, 10:17
Украина просит Красный Крест помочь в создании гуманитарных коридоров
Уничтоженные российскими войсками дома в Житомире. Фото ГСЧС

Украина просит Международный комитет Красного Креста срочно содействовать созданию гуманитарных коридоров, о чем Украина и Россия договорились во время второго раунда переговоров.

Источник: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, член Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам Ольга Стефанишина

Прямая речь Стефанишиной: "Украина направила все необходимые запросы в международные организации по созданию специальных коридоров для доставки самого необходимого и эвакуации гражданского населения. К сожалению, до этого не было согласия российской стороны.

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Сегодняшние договоренности по результатам второго раунда переговоров Украины и России дают нам осторожную надежду на то, что мы, наконец, сможем помочь нашим гражданам".

Детали: По ее словам, из-за постоянных обстрелов, которые ведут российские войска, ряд украинских городов и сел оказались на грани гуманитарной катастрофы. Сейчас тысячи людей нуждаются в срочной эвакуации, потому что в их городах и селах не хватает продуктов питания, воды, лекарств, нет света и водоснабжения.

Украина готова вывезти людей и доставить гуманитарные грузы. Украинские Вооруженные Силы гарантируют безопасное прохождение коридора. Этого Украина ожидает от российской стороны.

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Населенные пункты, требующие создания гуманитарных коридоров:

  • Сумская область (направления Сумы, Шостка, Ромны, Конотоп, Ахтырка),
  • Черниговская область (восточная и северная части области),
  • Харьковская область (вся область, кроме юго-восточной части),
  • Киевская область (Буча, Ирпень, Вышгород, Иванков, Васильков, Бородянка),
  • Николаевская область (Баштанский, Снегирев, Березнеговатское направления),
  • Запорожская область (Токмакское, Бердянское, Великобелозерское направления),
  • Херсонская область (Чаплинка, Каланчак, Геническое и Новокаховское направления),
  • Луганская и Донецкая области (Волновахский район, Мариупольский район) и т.д.

Украина надеется, что президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер сделает все возможное, чтобы поскорее развернуть работу в гуманитарных коридорах для сохранения жизни людей.

Для справки: За 8 дней войны от оружия российских оккупантов погибли 28 детей, ранены 64. В Украине уничтожены роддомы, детские садики, школы.

Около 1,5 миллиона детей находятся на территориях, которые страдают от обстрелов и находятся в осаде, среди них есть дети-сироты и дети с инвалидностью, нуждающиеся в немедленной помощи.

Темы: УкраинавойнаКрасный Крестгуманитарка
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