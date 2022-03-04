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Над Волновахой сбили еще один штурмовик РФ, бомбивший мирное население

Валентина РоманенкоПятница, 4 марта 2022, 11:47

Силы противовоздушной обороны сбили над Волновахой Донецкой области российский штурмовик Су-25, бомбивший жилье мирных граждан и гражданскую инфраструктуру.

Источник: командование Воздушных сил Украины

Дословно: 4 марта в небе над Волновахой подразделения противовоздушной обороны Объединенных сил сбили очередной вражеский штурмовик Су-25.

Этот самолет использовал свое вооружение против жилья мирных граждан и гражданской инфраструктуры.

Летчик катапультировался. Важно найти живым вражеского пилота!".

Детали: Как уточнили УП в пресс-службе командования ПС ВСУ, в настоящее время потери врага в украинском небе составляют 37 сбитых самолетов и 37 вертолетов.

Перед началом полномасштабной войны на границе с Украиной российский агрессор сосредоточил 700 воздушных судов: 450 самолетов и 250 вертолетов.

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Напомним: Выпускник Харьковского национального университета Воздушных сил попал в плен, российские оккупанты записали видео с ним.

Темы: война
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