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ОПУ о ситуации на ЗАЭС: Каждый русский солдат понимал все возможные последствия

Пятница, 4 марта 2022, 12:11

В Офисе президента Украины считают, что российское командование не могло не знать, чем грозит всей Европе масштабная танковая атака Запорожской атомной станции.

Источник: комментарий советника руководителя ОПУ Андрея Ермака Михаил Подоляк

Прямая речь: "Российское командование не могло не знать, чем угрожает Украине и, если говорить откровенно, целой Европе масштабная танковая атака, направленная против Запорожской атомной станции.

Крупнейшей, кстати, АЭС в Европе. Последствия, риски, объемы разрушений – все было продумано русскими заранее. То есть буквально каждый российский военный, задействованный в этой атаке, прекрасно понимал все возможные последствия. И это нужно учитывать, пытаясь понять мотивы действия русских в Украине". 

Прямая речь: "Россия сознательно шантажирует мир ядерной катастрофой. Никогда ранее ни одно государство не пыталось шантажировать бойней под атомной станцией, ведя боевые действия.

Любой выстрел из танка, любое попадание ракеты или авиабомбы по станции может привести к чудовищной катастрофе. Запорожская АЭС это самая большая атомная станция в Европе. Если там случится непоправимое, это будет минимум в шесть раз страшнее, чем Чернобыль".

Детали: Подоляк напомнил, что Владимир Зеленский всю ночь находился в связи с лидерами стран мира. Все партнеры поддержали Украину и в шоке от действий России.

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Также Офис президента призывает мир к немедленному ужесточению санкций против России.

Прямая речь Подоляка: "Если государство шантажирует мир ядерной катастрофой, оно должно нести максимальную ответственность".

Что было ранее: Территория Запорожской атомной электростанции захвачена российскими войсками, они контролируют админздания и проход на станцию.

Темы: Офис президентаЗапорожьеэнергетика
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