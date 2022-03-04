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Кулеба к НАТО: Если не поможете в небе, придется разделить ответственность за страдание

Роман КравецПятница, 4 марта 2022, 11:37

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия пытается разрушить Украину такой же тактикой, как она разрушила Сирию.

Источник: заявление Кулебы к странам НАТО, которое оказалось в распоряжении УП

Прямая речь: "Россия пытается разрушить Украину такой же тактикой, какой она разрушила Сирию. Мы не должны разрешить это в сердце Европы.

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Наше государство готово воевать, мы продолжаем бороться против российского нашествия, но мы нуждаемся в немедленной помощи в отражении российских атак в воздухе.

Если вы этого не сделаете, вам придется разделить ответственность за жизнь и страдание гражданского населения Украины, которое гибнет от ракетных обстрелов российских самолетов".

Детали: Кулеба в очередной раз призвал НАТО принять срочные меры по закрытию украинского неба от нападений России в воздухе, а также попросил передать Украине боевые самолеты, с помощью которых Воздушные силы Вооруженных сил Украины смогут эффективно противодействовать российской военной авиации.

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Прямая речь: "Война Путина против Украины развивается таким образом, что наступит момент, когда страны НАТО будут готовы обеспечить Украину буквально всем, чтобы остановить Россию от нападения на всю Европу и превращения жизни европейских стран в ужас.

Я хочу верить, что вы начнете действовать решительно, пока не поздно".

Что было ранее: 4 марта в Брюсселе началась внеочередная встреча Североатлантического совета.

Темы: Кулеба ДмитрийНАТОвойнаРосcия
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