На Херсонщине исчезла мобильная связь
Пятница, 4 марта 2022, 12:56
Украинцы сообщают, что в Херсоне и в области не работает мобильная связь.
Источник: собеседники "Украинской правды"
Детали: Об отсутствии связи УП сообщили не менее 6 человек.
Один из собеседников сообщил, что около 12:30 связь еще была.
По всей видимости, в области также не работает мобильная сеть. По меньшей мере, несколько человек сообщают об отключенных телефонах у жителей области.
Upd. Херсонский облсовет сообщил, что оккупанты отключили на территории всей области операторы Киевстар и Водафон.
Напомним: В Херсоне оккупанты начали транслировать 24 российских телелеканала и 3 радиоканала через приставку Т2.
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