Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Херсонщине исчезла мобильная связь

Роман ПетренкоПятница, 4 марта 2022, 11:56
На Херсонщине исчезла мобильная связь

Украинцы сообщают, что в Херсоне и в области не работает мобильная связь.

Источник: собеседники "Украинской правды"

Детали: Об отсутствии связи УП сообщили не менее 6 человек.

Реклама:

Один из собеседников сообщил, что около 12:30 связь еще была.

По всей видимости, в области также не работает мобильная сеть. По меньшей мере, несколько человек сообщают об отключенных телефонах у жителей области.

Upd. Херсонский облсовет сообщил, что оккупанты отключили на территории всей области операторы Киевстар и Водафон.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В Херсоне оккупанты начали транслировать 24 российских телелеканала и 3 радиоканала через приставку Т2.

Темы: Херсонвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Херсон
Военные уничтожили на Херсонщине уникальную разработку россиян стоимостью $200 млн
СБУ выследила жительницу Херсона, которая наводила "Шахеды" оккупантов на медучреждения города
Россияне обстреляли центр Херсона, есть погибшая и тяжело раненый
Последние новости
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
Все новости...
Реклама: