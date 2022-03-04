На Херсонщине исчезла мобильная связь

Украинцы сообщают, что в Херсоне и в области не работает мобильная связь.

Источник: собеседники "Украинской правды"

Детали: Об отсутствии связи УП сообщили не менее 6 человек.

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Один из собеседников сообщил, что около 12:30 связь еще была.

По всей видимости, в области также не работает мобильная сеть. По меньшей мере, несколько человек сообщают об отключенных телефонах у жителей области.

Upd. Херсонский облсовет сообщил, что оккупанты отключили на территории всей области операторы Киевстар и Водафон.

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Напомним: В Херсоне оккупанты начали транслировать 24 российских телелеканала и 3 радиоканала через приставку Т2.