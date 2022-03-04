Украина к мобилизованным оккупантом украинцам: Саботируйте и сдавайтесь

Жители временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей, которых будут вынуждать вступить в ряды вооруженных сил РФ или аффилированных с ними незаконных вооруженных формирований, будут рассматриваться Украиной как жертвы военных преступлений России.

Источник: представительство президента Украины в Автономной республике Крым

Прямая речь: "Виновные за эти действия понесут уголовную ответственность по статье 438 КК Украины (10-15 лет лишения свободы) в судах Украины, либо в Международном уголовном суде за нарушение по статье 8-2 (b) xv Римского статута".

Детали: Согласно законодательству Украины, жители оккупированных территорий оставляют гражданами Украины, даже если они были вынуждены получить российский паспорт.

Поэтому мобилизованных Россией украинцев на временно оккупированных территориях призывают саботировать службу в войсках агрессора.

Прямая речь: "Лично избегайте получения повесток и звонков с оккупационных "военкоматов". Смените свой номер телефона или временно прекратите его использование.

Временно измените место жительства и не сообщайте о нем любым способом.

Если с вами все же вышли на связь, не отказывайтесь прямо от исполнения "воинского долга", а обоснуйте причины, почему вы не можете служить".

Прямая речь: "Если вас все-таки мобилизовали: как только вы попадете на подконтрольную территорию Украины при первой же возможности сдавайтесь в плен и сообщайте, что вы гражданин Украины с территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Даже если у вас при себе нет подтверждающих документов, мы установим это. Тогда вы останетесь для Украины лишь жертвами военного преступления и сможете позже безопасно вернуться домой живыми".

Детали: Мобилизованных Россией граждан Украины также просят не выполнять незаконные приказы, не стрелять в мирное население и гражданские объекты.

Прямая речь: "Если вы это сделаете, такие действия будут квалифицированы как преступления без сроков давности и рано или поздно вам за это придется ответить перед судом.

Если же вы добровольно присоединяетесь к вооруженным силам РФ и участвуете в войне с Украиной, такое участие будет рассматриваться как преступление по национальному законодательству Украины – до 15 лет лишения свободы.

Если вы занимаете командную должность, будьте готовы отвечать в Международном уголовном суде (Гаага)".

Что было ранее: Военное руководство РФ провело мобилизацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и формирует подразделения в составе 1 и 2 армейских корпусов для штурма населенных пунктов на подконтрольной Украине территории.