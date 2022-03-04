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Правозащитный орган ООН проголосовал за расследование преступлений РФ в Украине

Пятница, 4 марта 2022, 14:29

В пятницу Совет ООН по правам человека подавляющим большинством голосов проголосовал за резолюцию, осуждающую нарушение прав человека во время военных действий России в Украине и создающую комиссию по их расследованию.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

"Наша общая обязанность - обеспечить привлечение к ответственности путем документирования и проверки преступлений России и установление виновных", - заявила представительница Украины при ООН в Женеве Евгения Филипенко за несколько минут до голосования за резолюцию.

Делегат РФ Евгений Устинов заявил Раде, что сторонники резолюции "используют все розможные средства, чтобы обвинить Россию в событиях в Украине".

Напомним, прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что начнет расследование после обращения 39 государств-членов суда по варварскому вторжению России в Украину.

Передовая группа Международного уголовного суда в четверг выехала в Украину для сбора доказательств военных преступлений.

Темы: Гаагский трибунал
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