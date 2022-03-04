Правозащитный орган ООН проголосовал за расследование преступлений РФ в Украине
В пятницу Совет ООН по правам человека подавляющим большинством голосов проголосовал за резолюцию, осуждающую нарушение прав человека во время военных действий России в Украине и создающую комиссию по их расследованию.
Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".
"Наша общая обязанность - обеспечить привлечение к ответственности путем документирования и проверки преступлений России и установление виновных", - заявила представительница Украины при ООН в Женеве Евгения Филипенко за несколько минут до голосования за резолюцию.
Делегат РФ Евгений Устинов заявил Раде, что сторонники резолюции "используют все розможные средства, чтобы обвинить Россию в событиях в Украине".
Напомним, прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что начнет расследование после обращения 39 государств-членов суда по варварскому вторжению России в Украину.
Передовая группа Международного уголовного суда в четверг выехала в Украину для сбора доказательств военных преступлений.