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Оккупанты не пускают фуры с гуманитарной помощью в Херсон – мэр

Ирина БалачукПятница, 4 марта 2022, 14:11
Оккупанты не пускают фуры с гуманитарной помощью в Херсон – мэр
В Херсоне к машинам с гуманитарной помощью от оккупантов жители вышли с желто-голубыми флагами. Фото читателя "Украинской правды"

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что что российские войска не пропускают в город фуры с гуманитарной помощью.

Источник: Колыхаев в Facebook, Киевстар

Прямая речь Колыхаева: "Прямо сейчас в город могли бы зайти фуры с продуктами и гуманитарной помощью от друзей нашего города. Но Херсон находится в кольце и НАШИ машины не пропускают. Несмотря на вчерашние договорённости на высшем уровне, на практике, "внизу", всё это пока не работает".

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Детали: Колыхаев предположил, что таким образом "добрые освободители" готовятся привезти в Херсон своё "спасение", чтобы люди "на камеру поблагодарили "благодетелей"".

Он также напомнил, что мобильную связь заглушили, и что захвачен местный ТВ-центр.

Прямая речь Колыхаева: "Даю слово: делаю, что могу. Но не знаю, как долго это ещё будет получаться. Прошу: думайте, оставайтесь людьми, помогайте друг другу. Херсон – це Україна!"

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Детали: В свою очередь мобильный оператор Киевстар заявил, что в настоящее время мобильная связь в городе Херсоне и части населенных пунктов области не работает из-за многочисленных разрывов волоконно-оптической сети.

Восстанавливать разрушенные участки сети начнут сразу после того, как у специалистов будет доступ к местам повреждения.

Киевстар подчеркнул, что будет прилагать все усилия для того, чтобы можно быстрее решить эта ситуацию.

Как сообщили "Украинской правде" местные жители, в Херсоне к машинам с гуманитарной помощью от оккупантов жители вышли с желто-голубыми флагами.

Что было ранее: В Херсоне перед зданием облгосадминистрации стоит военная техника РФ, железнодорожный вокзал и морской порт находятся под контролем россиян. Херсонский облсовет сообщил, что оккупанты отключили на территории всей области мобильных операторов Киевстар и Водафон.

Темы: Херсонвойнагуманитарка
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