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В Энергодаре погибли три нацгвардейца. Заявления мэра подозрительны – МВД

Роман Петренко, Евгений РуденкоПятница, 4 марта 2022, 15:28
энергодар

Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что в боях в Энергодаре погибли трое нацгвардейцев.

Источник: Денисенко в эфире телемарафона

Прямая речь Денисенко: "Ситуация в Энергодаре динамично меняется, все время информация обновляется. В результате ночного боя погибли три нацгвардейца. Мы продолжаем бой. К сожалению, россияне сейчас контролируют периметр атомной станции. Управление станцией пока находится в украинских руках.

Более достоверной информации на данный момент нет (подозрения на то, что мэр Энергодара делал заявления под давлением – ред.), но мы помним, как мэр вел себя все время.

И то, что он сделал такое заявление, вызывает много подозрений, что именно под давлением было сделано такое заявление.

Пока украинский флаг остается над городским советом. Но мы уже четко понимаем алгоритм россиян, по которому они будут заходить в города. Они заходят, пытаются склонить местные власти к сотрудничеству. Если это им не удается, они первое, что делают – информационную блокаду. Захватывают местное вещание, отключают вышки, интернет. Это – их ключевая задача".

Напомним: Ранее, утром 4 марта, мэр Энергодара Дмитрий Орлов записал к украинцам видео.

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На нем он все время смотрел в стол, а не в камеру, был очень подавлен.

Он рассказал, что на улицах города спокойно, нет чужестранцев, но вместе с тем призвал мирных жителей "не провоцировать россиян", чтобы те не стреляли по людям.

Темы: ЗапорожьеАЭСвойнаРосcия
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