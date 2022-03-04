Энергодар: На улицах тихо, но город без отопления – мэр

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов успокоил украинцев – на улицах города сейчас тихо, чужаков нет.

Источник: Орлов в Facebook

Прямая речь Орлова: "Сейчас на улицах тихо, чужаки не замечены. Те, кто оставался на ночь в укрытии, можете возвратиться домой. Но в связи с очень напряженной ситуацией рядом рекомендуем меньше находиться на улице и оставаться дома.

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Ночью из-за повреждения теплотрассы при обстреле Энергодар остался без отопления. Сейчас выясняем возможность его обновления".

Детали: Он подтвердил, что пожар на ЗАЭС был ликвидирован, обстрел прекратился.

Upd. Мэр города призвал мирных жителей "не провоцировать россиян", чтобы те не стреляли по людям.

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