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Энергодар: На улицах тихо, но город без отопления – мэр

Роман ПетренкоПятница, 4 марта 2022, 08:27
энергодар, фото со страницы орлова

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов успокоил украинцев – на улицах города сейчас тихо, чужаков нет.

Источник: Орлов в Facebook            

Прямая речь Орлова: "Сейчас на улицах тихо, чужаки не замечены. Те, кто оставался на ночь в укрытии, можете возвратиться домой. Но в связи с очень напряженной ситуацией рядом рекомендуем меньше находиться на улице и оставаться дома.

Ночью из-за повреждения теплотрассы при обстреле Энергодар остался без отопления. Сейчас выясняем возможность его обновления".

Детали: Он подтвердил, что пожар на ЗАЭС был ликвидирован, обстрел прекратился.

Upd. Мэр города призвал мирных жителей "не провоцировать россиян", чтобы те не стреляли по людям.

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Предыстория:

  • На Запорожской АЭС был пожар из-за обстрелов россиян. Горело помещение учебного корпуса и лабораторно-бытового корпуса. 
  • Ядерная безопасность на Запорожской АЭС была нарушена, реакторы оказались в опасности из-за обстрелов российских военных и пожара. 
  • Пожарных не допускали на тушение пожара, возникшего в результате боев, но позже допустили. Пожар был ликвидирован.
  • Президент Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу и заявил, что никто никогда не обстреливал атомные электростанции, россияне шантажируют взрывом и миру грозит глобальная катастрофа.
  • В Энергодаре – 6 энергоблоков, в то время как на Чернобыльской АЭС в 1986 году взорвался один. Всего в Украине 15 атомных блоков.

Темы: Запорожьеэнергетика
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