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Россияне массово покидают свою страну на турецких чартерах

Михаил ТкачПятница, 4 марта 2022, 16:22

После закрытия странами Евросоюза воздушного пространства для россиян наблюдается очень оживленное авиасообщение между Москвой и Стамбулом.

Источник: "Украинская правда" со ссылкой на публичные радары

Детали: В последние дни самый большой трафик чартерных самолетов в России наблюдается с Турцией.

 
 

"Украинская правда" уже вторые сутки фиксирует десятки чартерных бортов с турецкой регистрацией, курсирующих между Москвой и Стамбулом.

 
 

Некоторые самолеты в день совершают несколько рейсов между городами.

 
 

3 марта УП со ссылкой на данные украинской разведки сообщила, что большинство представителей российской элиты вывозят своих родных и близких из Москвы в Грузию, Израиль, ОАЭ.

В среде высшего политического руководства РФ продолжаются панические настроения и повышается уровень недоверия к Владимиру Путину, поэтому они вывозят семьи и уточняют места, где можно спрятаться на случай ядерной войны.

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Темы: Росcияавиасанкциивойна
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