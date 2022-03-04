Подоляк о рукопожатии делегации РФ: Мы либо результат даем, либо в игры играем

В результате переговоров украинской и российской делегации пока нет финального документа, потому что РФ недооценила Украину и президента Владимира Зеленского.

Источник: советник главы ОПУ, член украинской делегации Михаил Подоляк на брифинге во Львовской ОГА

Детали: По словам Подоляка, переговоры с россиянами проходят в рабочей атмосфере, тем не менее стороны друг другу выдвигают встречные претензии.

Прямая речь: "Мы анализируем лучше, чем россияне. Вы же видите по модели поведения Давида (Арахамии) и моей, что с нами не очень-то можно разговаривать с позиции силы.

Поэтому, как ни странно, была очень конструктивная обстановка, когда мы разговаривали. Была претензия с одной стороны, мы выдвигали свои претензии.

Детали: во время брифинга журналисты жестко спрашивали советника главы ОПУ, для чего делегация Украины пожала руки членам российской делегации, называя их "убийцами".

Прямая речь Подоляка: "Давайте мы результат дадим, а не будем играть. Ну давайте я приду на переговоры и скажу: "Ребята, вы убийцы", развернулся и ушел. Вы мне скажете "Спасибо".

У меня будут люди гибнуть. Давайте без большого пафоса. Давайте будем доказывать, что понимаем все, а не говорить: "О, они пожали руки, конец света". Нет. Хотите я еще раз пожму руки, если получу коридор в Харьков, чтобы вывезти детей? Я это сделаю.

Что было раньше: 3 марта российская и украинская стороны во время второго раунда переговоров "достигли понимание" о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения из мест самых ожесточенных боев.

Перед началом переговоров в сети появилось видео, как участники переговоров пожимают друг другу руки.