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Под завалами в Бородянке могут находиться около 100 человек – ГСЧС

Катерина ТищенкоПятница, 4 марта 2022, 17:22
РАЗРУШЕННАЯ БОРОДЯНКА. ФОТО С FACEBOOK

Под завалами домов в Бородянке Киевской области могут находиться около 100 человек, их судьба неизвестна.

Источник: пресс-секретарь управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан в комментарии Радио Свобода

Детали: По ее словам, доступа к этим людям у спасателей пока нет.

Пресс-секретарь уточнила, что 3 марта группа спасателей ГСЧС выезжала в Бородянку и была обстреляна.

Что предшествовало: Во время вторжения РФ ударами российской авиации в Бородянке было разрушено несколько жилых домов. После налетов по городу попыталась пройти техника России, но она была разбита ВСУ.

Ранее в ГСЧС сообщали, что в Бородянке спасатели освободили свыше 200 жителей, которые спустились в "укрытие" и оказались под завалами зданий.

Темы: Киевская областьвойнаРосcия
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