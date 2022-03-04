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Мариуполь уничтожают, умоляю о помощи и коридоре для эвакуации – мэр

Евгений Руденко, Елена РощинаПятница, 4 марта 2022, 16:42
Мариуполь уничтожают, умоляю о помощи и коридоре для эвакуации – мэр
Вадим Бойченко, фото mariupolrada.gov.ua

Российские войска пять дней беспощадно обстреливают Мариуполь, уничтожают его инфраструктуру – город остался без тепла, воды и электроэнергии, в больницах три сотни раненых, но больницы тоже обстреливают. 

Источник: городской глава Мариуполя Вадим Бойченко в эфире украинских телеканалов

Прямая речь: "Я не знаю, где ситуация стала лучше или стабилизировалась (опроверг слова Ирины Верещук в национальном телеэфире – УП). 

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Мариуполь пять дней находится под беспощадным расстрелом жилой инфраструктуры. Нас просто уничтожают "Градами", гаубицами, авиацией. Обстрелы даже не прекращаются в эту минуту. Говорить о стабилизации не приходится". 

Детали: По словам Бойченко, мариупольцы пятые сутки без тепла, воды и электроэнергии. У них заканчиваются продукты питания и медикаменты. 

300 человек ранены, они находятся в больницах.

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По его словам, врачи каждые сутки борются за жизни мариупольцев, они переехали в больницы с семьями, но "российские войска стреляют по больницам из орудий". 

Прямая речь: "Мы уже кричим на всех уровнях: Вооруженным силам Украины нужна помощь. Наши героические воины, полк "Азов", Национальная гвардия, морская пехота, полиция – уже все сражаются за рубежи нашей родины. 

Форпост Мариуполь сегодня под украинским флагом. Но нам нужна и военная помощь, и коридор, и тишина, чтобы можно было эвакуировать мирное население. Я прошу, я умоляю про поддержку городу Мариуполю".

Детали: Бойченко отметил, что 3 марта в рамках переговорного процесса на территории Беларуси одним из пунктов было обеспечение гуманитарного зеленого коридора для Мариуполя. 

"Сейчас мы, насколько это возможно, организовываем, чтобы появился этот маршрут. Готовим соответствующую эвакуацию. Но пока нет режима тишины, это очень сложно сделать. Предстоит очень большая работа, но прежде всего нужно, чтобы появилась тишина", – сказал мэр.. 

"Не знаю, есть ли у российской стороны желание. Возможно, у них есть желание стереть Мариуполь с лица земли", – добавил он.

Темы: МариупольвойнаРосcия
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