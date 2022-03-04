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Украина готовится распродавать российское имущество

Евгений Руденко, Светлана КизиловаПятница, 4 марта 2022, 18:13

3 марта был принят один из законов, разрешающий продажу российского имущества, имеющегося в Украине. Идет подготовка к реализации таких активов.

Источник: министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов в эфире одного из каналов

Прямая речь: "Вчера (3 марта) был принят один из законов, разрешающий соответствующие шаги по российскому имуществу в Украине. Мы готовимся к его реализации.

В рамках этого я поручил (начать процесс – УП) руководителям АРМА и, соответственно, по просьбе НАПК, потому что по закону НАПК не может физически давать поручения. Однако они сами проявили инициативу помочь в реализации этого процесса".

Детали: По словам Немчиновой, государственные структуры сейчас совместно с Министерством юстиции отрабатывают механизмы, как это делать. "Потому что сейчас не все реестры работают. Это достаточно усложненный процесс. Но все их работники на местах, все они мотивированы. Кто не служит сейчас по мобилизации, находится на рабочем месте", - добавил он.

Напомним: Верховная Рада в четверг утвердила указ президента Украины "Об всеобщей мобилизации", а также приняла ряд законов об усилении ответственности за коллаборационизм, преступления против государства, конфискацию имущества РФ и пропаганду агрессора.

Темы: РосcиявойнаУкраиназаконодательство
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