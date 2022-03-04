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В РФ решили заблокировать Facebook

Мазуренко Алена Пятница, 4 марта 2022, 20:07
фото: pixabay

Роскомнадзор принял решение о блокировке доступа к сети Facebook в России.

Источник: подконтрольное Кремлю издание "РИА Новости", "Медуза"

Детали: Отмечается, что причина ограничения доступа — "дискриминация российских СМИ".

По данным регулятора, с октября 2020 года было зафиксировано 26 таких случаев, в последние дни соцсеть ограничила доступ к аккаунтам телеканала "Звезда", РИА Новости, Sputnik, Russia Today, "Ленты.ру" и "Газеты.ру".

Напомним:

  • Meta, материнская компания Facebook, сообщила, что остановила хакерские атаки на Украину из России и Белоруссии.

Темы: facebookсоцсетиРосcиявойна
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