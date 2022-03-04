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"Никто никогда не сдаст Харьков": мэр Терехов опроверг фейки о "капитуляции"

Светлана КизиловаПятница, 4 марта 2022, 19:13

Городской голова Харькова Игорь Терехов опроверг лживые слухи о городе и заверил, что Харьков держится, и не станет сдаваться врагу.

Источник: Терехов в Telegram

Прямая речь: "Нам некогда отвлекаться, мы развозим продукты, мы получили гуманитарную помощь и сейчас я узнал, что от моего имени распространяются фейковые заявления, якобы мои друзья, мои работники обзванивают людей и говорят, что Харькову и мне дали 72 часа в сдачу...

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Поверьте мне, это наглая ложь! Никто никогда не сдаст город Харьков. Мы вместе. Мы держимся. Мы победим! Мы – харьковчане!"

Темы: ХарьковвойнаоккупацияРосcия
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