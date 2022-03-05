Николаев: Оккупанты отошли от аэропорта, в самом городе врага нет

В Николаеве вражеские войска отошли к авиаремонтному заводу, в самом городе их нет.

Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь: "Сейчас уже не стреляют. Враг отошел от Кульбакинского аэропорта. Отошел к Николаевскому авиаремонтному заводу. Там уже ничего нет, мы все увезли. Ситуация невеселая, но как есть. Мы их ждем".

Детали: В своем обращении Ким также поддержал Херсон и призвав горожан не сдаваться.

Прямая речь: "Ну, а мы свое не сдадим, будем обороняться чем можем и пока можем. В самом городе врагов нет. Можем спать спокойно, я так думаю".

Что было ранее: 4 марта у помещений Николаева продолжались бои между украинскими защитниками и российскими оккупантами, в том числе ВСУ выбили вражеские подразделения с аэродрома "Кульбакино".