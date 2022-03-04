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Николаев: Оккупанты отошли от аэропорта, в самом городе врага нет

Роман КравецПятница, 4 марта 2022, 21:52

В Николаеве вражеские войска отошли к авиаремонтному заводу, в самом городе их нет.

Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь: "Сейчас уже не стреляют. Враг отошел от Кульбакинского аэропорта. Отошел к Николаевскому авиаремонтному заводу. Там уже ничего нет, мы все увезли. Ситуация невеселая, но как есть. Мы их ждем".

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Детали: В своем обращении Ким также поддержал Херсон и призвав горожан не сдаваться.

Прямая речь: "Ну, а мы свое не сдадим, будем обороняться чем можем и пока можем. В самом городе врагов нет. Можем спать спокойно, я так думаю".

Что было ранее: 4 марта у пригородах Николаева продолжались бои между украинскими защитниками и российскими оккупантами, в том числе ВСУ выбили вражеские подразделения с аэродрома "Кульбакино".

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Темы: Николаеввойна
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