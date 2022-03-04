200 нигерийцев записались добровольцами, чтобы воевать против России
Пятница, 4 марта 2022, 23:18
Источник: государственное турецкое информационное агентство "Анадола".
Детали: На даный момент, примерно, 200 добровольцев обратились в посольство и их количество растет.
В то же время, второй секретарь посольства Украины в Нигерии Богдан Солтис заявил, что расходы на визы и перелет могут составлять 1000 долларов.
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Что было ранее: Президент Владимир Зеленский заявил о формировании нового подразделения – Интернационального легиона территориальной обороны Украины, который будет комплектоваться иностранцами, готовым вместе с украинцами дать отпор российским оккупантам.