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200 нигерийцев записались добровольцами, чтобы воевать против России

Суббота, 5 марта 2022, 00:18

Источник: государственное турецкое информационное агентство "Анадола".

Детали: На даный момент, примерно, 200 добровольцев обратились в посольство и их количество растет.

В то же время, второй секретарь посольства Украины в Нигерии Богдан Солтис заявил, что расходы на визы и перелет могут составлять 1000 долларов.

Что было ранее: Президент Владимир Зеленский заявил о формировании нового подразделения – Интернационального легиона территориальной обороны Украины, который будет комплектоваться иностранцами, готовым вместе с украинцами дать отпор российским оккупантам.

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Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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