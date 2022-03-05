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В Италии под арест попали яхты еще двух олигархов Путина

Суббота, 5 марта 2022, 00:21

Яхты российских олигархов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко попали под арест в Италии.

Источник: La Repubblica.

Детали: Суперяхту бизнесмена под санкциями, владельца "Северстали" Алексея Мордашова Lady M арестовали в городе Империя возле от Сан-Ремо.

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Роскошная яхта личного друга Путина и владельца Volga Group Геннадия Тимченко Lena стояла в самом городе Сан-Ремо.

Дополнительно: Издание оценивает стоимость двух яхт в 140 млн евро.

Что было раньше: США и ЕС ввели санкции против Путина и крупных российских бизнесменов после акта военной агрессии РФ против Украина.

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УП нашла яхты и частные самолеты российской элиты в Европе.

Ранее яхту одного из богатейших людей РФ Алишера Усманова также арестовали.



Темы: санкцииРосcиявойнаЕС
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