В Италии под арест попали яхты еще двух олигархов Путина

Яхты российских олигархов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко попали под арест в Италии.

Источник: La Repubblica.

Детали: Суперяхту бизнесмена под санкциями, владельца "Северстали" Алексея Мордашова Lady M арестовали в городе Империя возле от Сан-Ремо.

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Роскошная яхта личного друга Путина и владельца Volga Group Геннадия Тимченко Lena стояла в самом городе Сан-Ремо.

Дополнительно: Издание оценивает стоимость двух яхт в 140 млн евро.

Что было раньше: США и ЕС ввели санкции против Путина и крупных российских бизнесменов после акта военной агрессии РФ против Украина.

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