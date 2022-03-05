В Италии под арест попали яхты еще двух олигархов Путина
Яхты российских олигархов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко попали под арест в Италии.
Источник: La Repubblica.
Детали: Суперяхту бизнесмена под санкциями, владельца "Северстали" Алексея Мордашова Lady M арестовали в городе Империя возле от Сан-Ремо.
Роскошная яхта личного друга Путина и владельца Volga Group Геннадия Тимченко Lena стояла в самом городе Сан-Ремо.
Дополнительно: Издание оценивает стоимость двух яхт в 140 млн евро.
Что было раньше: США и ЕС ввели санкции против Путина и крупных российских бизнесменов после акта военной агрессии РФ против Украина.
УП нашла яхты и частные самолеты российской элиты в Европе.
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