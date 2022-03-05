Более 70% американцев поддерживают закрытие неба над Украиной – опрос
Подавляющее большинство американцев считает, что Соединенные Штаты должны перестать покупать российские нефть и газ и сотрудничать с НАТО над закрытием неба для защиты Украины от российских авиаударов.
Источник: Reuters со ссылкой на опрос
Детали: Опрос, проведенный в четверг и пятницу, свидетельствует о том, что возмущение американцев растет по поводу вторжения России в Украину.
Около 74% американцев заявили, что США и их союзники по НАТО должны закрыть небо над Украиной.
Также 80% опрошенных американцев заявили, что Соединенные Штаты должны прекратить покупать российскую нефть.
Более того, 81% американцев считают, что Вашингтон должен ввести дополнительные санкции против России, по сравнению с 77% в предварительном опросе.
Около 77% респондентов согласны, что США должны конфисковать активы российских олигархов, связанных с президентом России Владимиром Путиным.
Однако около 62% респондентов в опросе Reuters/Ipsos заявили, что стоит платить больше за топливо и газ из-за кризиса, чтобы защитить другую демократическую страну (Украину – ред.).
Большинство респондентов опроса – 72% – заявили, что считают, что США должны предоставить Украине оружие.
Около 74% американцев подтвердили, что их страна должна принять украинских беженцев.
Опрос об Украине проводился онлайн и на английском языке по всей территории США и охватил 831 взрослого человека.
Предыстория:
- В Белом заявили, что введение США беспилотной зоны в небе Украины является "не наилучшей идеей", поскольку это втянет США в прямой военный конфликт с Россией.