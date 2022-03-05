Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Более 70% американцев поддерживают закрытие неба над Украиной – опрос

Ольга ГлущенкоСуббота, 5 марта 2022, 02:41
фото: Getty Images

Подавляющее большинство американцев считает, что Соединенные Штаты должны перестать покупать российские нефть и газ и сотрудничать с НАТО над закрытием неба для защиты Украины от российских авиаударов.

Источник: Reuters со ссылкой на опрос

Детали: Опрос, проведенный в четверг и пятницу, свидетельствует о том, что возмущение американцев растет по поводу вторжения России в Украину.

Около 74% американцев заявили, что США и их союзники по НАТО должны закрыть небо над Украиной.

Также 80% опрошенных американцев заявили, что Соединенные Штаты должны прекратить покупать российскую нефть.

Более того, 81% американцев считают, что Вашингтон должен ввести дополнительные санкции против России, по сравнению с 77% в предварительном опросе.

Около 77% респондентов согласны, что США должны конфисковать активы российских олигархов, связанных с президентом России Владимиром Путиным.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Однако около 62% респондентов в опросе Reuters/Ipsos заявили, что стоит платить больше за топливо и газ из-за кризиса, чтобы защитить другую демократическую страну (Украину – ред.).

Большинство респондентов опроса – 72% – заявили, что считают, что США должны предоставить Украине оружие.

Около 74% американцев подтвердили, что их страна должна принять украинских беженцев.

Опрос об Украине проводился онлайн и на английском языке по всей территории США и охватил 831 взрослого человека.

Предыстория:

  • В Белом заявили, что введение США беспилотной зоны в небе Украины является "не наилучшей идеей", поскольку это втянет США в прямой военный конфликт с Россией.

Темы: СШАУкраинавойнасоциология
powered by lun.ua
Главное сегодня

Мэра Мелитополя похитили оккупанты  – Офис президента

В России заблокировали Instagram

видеоРоссийские самолеты нанесли удар по Беларуси со стороны Украины – ВСУ

Путин сказал Лукашенко о "позитивных сдвигах" на переговорах с Украиной

Противник несет значительные потери и вынужден обороняться – Генштаб

В Сумской области полиция с жителями взяли в плен 29 русских оккупантов

Все новости...
США
Бесполетная зона над Украиной может привести к полномасштабной войне в Европе - Блинкен
Американский сенатор выступил за физическую ликвидацию Путина
Блинкен обсудил с Кулебой дополнительные потребности безопасности Украины
Последние новости
17:24
Цены на нефть держатся на уровне 110 долларов за баррель
17:19
США планируют запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов - WSJ
17:18
Арестович и СБУ просят белорусов не дать втянуть себя в авантюру РФ
17:18
Очередной бред РФ: Украина подорвала свой институт с людьми, чтобы скрыть ядерные исследования
17:11
Соучредитель Work.ua: мы видим возрождение рынка труда
16:54
Мэра Мелитополя похитили оккупанты  – Офис президента
16:52
Еврокомиссия представит план постепенного отказа от российских энергоносителей
16:49
УЗ запустила сайт о пассажирских перевозках во время войны
16:47
списокРазведка назвала 700 имен морских пехотинцев РФ, убивающих украинцев
16:37
В России заблокировали Instagram
Все новости...