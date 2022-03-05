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"Слава Украине!": Джонсон обратился к украинцам на их языке

Ольга ГлущенкоСуббота, 5 марта 2022, 04:49
Джонсон, скриншот

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеообращение к украинцам во всем мире, а также начал и закончил обращение на украинском языке.

Источник: обращение Джонсона

Прямая речь: "Я хочу обратиться к украинцам здесь, в Великобритании, и к тем, кто находится в Украине и соседних странах".

Детали: Дальше Джонсон перешел на английский.

В своем выступлении он выразил поддержку Украине от имени всей Британии.

А также заверил, что вместе с партнерами из США и ЕС Британия продолжит ужесточать санкции, "пока Россия не остановит агрессию".

Кроме того, он сказал, что почти каждый день общается с Владимиром Зеленским, восхещается "его спокойствием и героизмом украинского народа".

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"Слава Украине!", – закончил обращение Джонсон.

Напомним: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 10 февраля записал видео в поддержку Украины во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в четверг.

Темы: Борис ДжонсонУкраинавойна
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