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СМИ: Россия направит в Украину еще 1000 наемников — предыдущие провалились

Анастасия КалатурСуббота, 5 марта 2022, 04:54
СМИ: Россия направит в Украину еще 1000 наемников — предыдущие провалились
ФОТО: GETTY

Россия направит в Украину еще около 1000 наемников "в ближайшие дни и недели".

Источник: официальный представитель власти США в комментарии CNN

Детали: По словам чиновника, силы наемников укрепят ослабевшие части, поскольку вторжение России в Украину длится уже вторую неделю.

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США считают, что находящиеся в Украине наемники "плохо проявили себя, столкнувшись с более жестким, чем ожидалось, сопротивлением со стороны украинцев", и что в ходе войны уже было убито около 200 таких наемников.

Официальные лица США и Запада ожидают, что Россия увеличит темпы и силу ударов по ключевым населенным пунктам Украины, включая Киев.

Напомним: Как сообщали СМИ, в Киеве действуют более 400 "вагнеровцев", которым Кремль приказал убить президента Владимира Зеленского и его правительство и подготовить почву для захвата власти Россией.

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Темы: Росcиявойна
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