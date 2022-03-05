Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне десятые сутки удерживают в заложниках работников ЧАЭС

Анастасия КалатурСуббота, 5 марта 2022, 06:09
Россияне десятые сутки удерживают в заложниках работников ЧАЭС
ФОТО: GETTY

Работники Чернобыльской АЭС остаются на станции уже 10 суток после того, как ее захватили россияне.

Источник: мэр Славутича Юрий Фомичев в эфире телевидения, цитируемый Hromadske

Детали: Отмечается, что людей не могут заменить, и они уже 10 сутки работают свою смену, разделившись на две группы и меняясь. Они питаются ограниченно и у них ограниченное количество лекарств. Фомичев сказал, что "их родные и близкие здесь в Славутиче так же переживают и не знают, что с этим делать".

Реклама:

Предыстория: 24 февраля после жестокого боя российские военные захватили Чернобыльскую АЭС. Персонал удерживают в заложниках. В настоящее время станция работает в плановом режиме. Украина назвала захват россиянами ЧАЭС ядерным терроризмом.

Темы: АЭСРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Все новости...
АЭС
Швеция планирует снять запрет на добычу урана
Венгрия договорилась с РФ отложить выплату платежей за строительство новой АЭС
ЦНС: В России готовятся к эвакуации на случай аварии на Курской АЭС, возможна провокация
Последние новости
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
Все новости...
Реклама: