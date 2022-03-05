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Россияне десятые сутки удерживают в заложниках работников ЧАЭС

Анастасия КалатурСуббота, 5 марта 2022, 07:09
ФОТО: GETTY

Работники Чернобыльской АЭС остаются на станции уже 10 суток после того, как ее захватили россияне.

Источник: мэр Славутича Юрий Фомичев в эфире телевидения, цитируемый Hromadske

Детали: Отмечается, что людей не могут заменить, и они уже 10 сутки работают свою смену, разделившись на две группы и меняясь. Они питаются ограниченно и у них ограниченное количество лекарств. Фомичев сказал, что "их родные и близкие здесь в Славутиче так же переживают и не знают, что с этим делать".

Предыстория: 24 февраля после жестокого боя российские военные захватили Чернобыльскую АЭС. Персонал удерживают в заложниках. В настоящее время станция работает в плановом режиме. Украина назвала захват россиянами ЧАЭС ядерным терроризмом.

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Темы: АЭСРосcия
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