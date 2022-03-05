Россияне десятые сутки удерживают в заложниках работников ЧАЭС
Суббота, 5 марта 2022, 06:09
Работники Чернобыльской АЭС остаются на станции уже 10 суток после того, как ее захватили россияне.
Источник: мэр Славутича Юрий Фомичев в эфире телевидения, цитируемый Hromadske
Детали: Отмечается, что людей не могут заменить, и они уже 10 сутки работают свою смену, разделившись на две группы и меняясь. Они питаются ограниченно и у них ограниченное количество лекарств. Фомичев сказал, что "их родные и близкие здесь в Славутиче так же переживают и не знают, что с этим делать".
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Предыстория: 24 февраля после жестокого боя российские военные захватили Чернобыльскую АЭС. Персонал удерживают в заложниках. В настоящее время станция работает в плановом режиме. Украина назвала захват россиянами ЧАЭС ядерным терроризмом.