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"Разве что под прицелом": Маск отказался заблокировать российские медиа в Starlink

Анастасия КалатурСуббота, 5 марта 2022, 07:40
ФОТО: GETTY

Основатель компании SpaceX, разрабатывающей спутниковый интернет Starlink, Илон Маск отказался заблокировать российские новостные ресурсы после запроса иностранных правительств.

Источник: Маск в Twitter

Дословно: "Некоторые правительства (но не Украина) приказали Starlink заблокировать российские источники новостей. Мы этого не будем делать, разве что под прицелом.

Извините, что я являюсь абсолютистом свободы слова".

Напомним:  Ранее Роскомнадзор потребовал удалить материалы "Новой газеты", "Медиазоны", телеканала "Дождь" и других СМИ, где рассказывается правда о вторжении российских войск в Украину и происходящее называется войной, вторжением или нападением.

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Темы: Илон Маск
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