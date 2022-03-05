Эвакуация из Ирпеня в Киев пройдет автобусами – оккупанты взорвали железнодорожные пути
Суббота, 5 марта 2022, 11:20
Российские захватчики взорвали железнодорожные пути в Киевской области, поэтому эвакуация из Ирпеня будет осуществлена автобусами, сообщил мэр города Александр Маркушин.
Источник: Маркушин в Telegram
Прямая речь Маркушина: "Оккупанты взорвали железнодорожные пути!
Просим срочно всех людей, ожидавших эвакуации с железнодорожного вокзала Ирпеня перейти к Новоирпинской трассе (с.Романовка) там будет осуществлена эвакуация автобусами в Киев".
Детали: Он напомнил, что на киевский вокзал эвакуируют детей, женщин и пожилых людей.