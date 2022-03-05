Эвакуация из Ирпеня в Киев пройдет автобусами – оккупанты взорвали железнодорожные пути

Российские захватчики взорвали железнодорожные пути в Киевской области, поэтому эвакуация из Ирпеня будет осуществлена ​​автобусами, сообщил мэр города Александр Маркушин.

Источник: Маркушин в Telegram

Прямая речь Маркушина: "Оккупанты взорвали железнодорожные пути!

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Просим срочно всех людей, ожидавших эвакуации с железнодорожного вокзала Ирпеня перейти к Новоирпинской трассе (с.Романовка) там будет осуществлена ​​эвакуация автобусами в Киев".

Детали: Он напомнил, что на киевский вокзал эвакуируют детей, женщин и пожилых людей.