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СБУ во время задержания застрелила украинского переговорщика в Гомеле – источники

Роман КравецСуббота, 5 марта 2022, 13:01

При задержании СБУ застрелила члена украинской переговорной делегации в Гомеле Дениса Киреева. Его подозревали в государственной измене.

Источник: Высокопоставленные собеседники в силовом блоке и политических кругах

Прямая речь: "Он уже покойник".

Детали: По словам собеседников в политических кругах, у Службы безопасности были четкие данные государственной измены Киреева, в том числе телефонные переговоры.

Прямая речь другого источника: "Он был агентом. Сами знаете, за что убивают агентов".

Детали: Криеев участвовал в переговорах делегаций Украины и России в Гомеле 28 февраля. Как он оказался в составе украинской делегации и за что конкретно отвечал – неизвестно.

Из открытых источников известно, что Киреев был банкиром. В 2010-2014 годах работал первым заместителем председателя правления "Ощадбанка", а до этого являлся членом наблюдательного совета "Укрэксимбанка".

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Темы: СБУвойнаРосcияубийство
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