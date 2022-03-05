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Российский летчик, сбитый под Черниговом, взят в плен

Валентина РоманенкоСуббота, 5 марта 2022, 12:12
Российский летчик, сбитый под Черниговом, взят в плен

Украинские военные обнародовали видео с взятым в плен летчиком штурмовика, сбитого под Черниговом.

Источник: Оперативное командование "Північ"

Детали: Он катапультировался после того, как был сбит самолет специалистами ПВО, защищающими Чернигов от оккупанта.

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На видео, раненый мужчина называется майором Красноярцевым из войсковой части 8689. Военные спрашивают, сколько бомбометаний он совершил по мирному Чернигову. Летчик утверждает, что это был его первый вылет на Чернигов, до этого же он, мол, летал вдоль границы.

На видео раненый мужчина называется майором Красноярцевым из войсковой части 8689. Военные спрашивают, сколько бомбометаний он совершил по мирному Чернигову. Летчик утверждает, что это был его первый вылет на Чернигов, до этого он, мол, летал вдоль границы.

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Дословно: "Пытался сбежать, но его поймали. Не для сохранения ему жизни, а для международного трибунала за все преступления, которые его страна совершила против Украины и ее людей. За всех женщин, детей, мужчин, чьи жизни они унесли".

Обновлено: Как сообщает ГСЧС, сбитый самолет упал на окраину частного сектора Чернигова, там сейчас работают спасатели.

Дословно: "5 марта около 12:40 над г. Чернигов был сбит вражеский самолет, в результате чего произошло его падение на окраину частного сектора.

Информация о пострадавших уточняется. Спасены 2 человека.

Спасатели гасят возгорание четырех частных домов и двух хозяйственных построек.

В результате падения самолета на территории частного сектора обнаружены 3 авиационные бомбы ФАБ-500. Проводятся мероприятия по эвакуации населения из микрорайона.

Также сообщается, что специалисты ПВО одной из бригад ОК "Північ" метко обезвредили вражеский БПЛА, фиксировавший информацию для врага.

Темы: войнаЧернигов
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