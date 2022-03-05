Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мелитополь на пороге гуманитарной катастрофы, но люди идут на митинг против оккупанта – мэр

Ирина Балачук, Евгений РуденкоСуббота, 5 марта 2022, 13:19
Скриншот из видео

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что в городе сложная ситуация с продовольствием и лекарствами, но, несмотря на все это жители Мелитополя ежедневно выходят на митинги против агрессора.

Источник: Федоров в эфире национального телемарафона

Прямая речь Федорова: "Каждый день жители города Мелитополя выходят на проукраинские митинги. Это, наверное, уже был четвертый митинг. Сегодня точно будет еще один. Был один инцидент на митинге, когда российский военный выстрелил по митингующему. После этого я обратился к жителям, чтобы они не подходили к военным, чтобы мы смогли сохранить мирные жизни.

Каждый день все больше и больше собирается жителей, желающих отстаивать свои права на жизнь в украинском Мелитополе. Они выходят, декларируют это, скандируют разные лозунги, поют гимн".

Детали: По словам мэра, люди с желто-голубыми флагами ходят по центральным улицам города и возвращаются на площадь, потому что "они точно не хотят другую страну, точно не хотят режим, в котором по мирным митингующим будут стрелять".

В то же время Федоров заявил, что сейчас в Мелитополе есть большая проблема с продовольствием – люди напуганы и не знают, что будет завтра. Кончаются и медикаменты, необходимые для экстренного лечения пациентов.

Он также рассказал, что 4 марта оккупанты в соцсетях публиковали смешной ролик, на котором к каким-то жителям какого-то города якобы обращался новый мэр Мелитополя.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

"Это – смешно", – прокомментировал Федоров.

Мэр добавил, что сейчас самая большая проблема – выехать из Мелитополя гуманитарным коридором. Власть обращалась к разным русским военным, но они отказали в прокладке гуманитарного коридора.

Предыстория:

Темы: Мелитопольвойнамитинги
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоДепутата Куницкого скрутили на блокпосте

Украинские защитники подбили еще одного полковника РФ, но его спасли кадыровцы

видеоВ Киевской области уничтожили вражеский пункт управления – работает Байрактар

видео, обновленоВраг обстрелял Николаев, обошлось без жертв

Кулеба: теперь есть 100% уверенность, что мы станем членом ЕС

У менеджера российского оборонного концерна была найдена вилла в Каннах

Все новости...
Мелитополь
"Убийцы на…й пошли вон": в Мелитополе четвертый день подряд – акции протеста
Российские пропагандисты сняли фейковое видео о "радостной встрече" оккупантов в Мелитополе
Тайные документы россиян: план войны против Украины был рассчитан на 15 суток
Последние новости
00:40
ЕС работает над тем, чтобы украинские беженцы могли обменять гривни
00:39
"Росатом" участвует в захвате Запорожской АЭС – глава "Энергоатома"
00:12
В Донецкой области захватчики убили еще двух гражданских
23:59
Источник о морге, куда свозят тела солдат РФ: "Трупы гниют, потом их куда-то увозят"
23:59
Без долларов, работы и стороз в Instagram: итоги экономического фронта 11 марта
23:50
фото, видеоРоссийские военные в Украине прикрываются флагами Красного креста
23:48
НБУ: нет значительных выводов средств
23:47
США пока не видят белорусских войск в Украине
23:37
Вексельберг, Зюганов и Володин попали под новые санкции США
23:35
Pink Floyd удаляет свою музыку на цифровых платформах в России и Белоруссии
Все новости...