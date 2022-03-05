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Мелитополь на пороге гуманитарной катастрофы, но люди идут на митинг против оккупанта – мэр

Ирина Балачук, Евгений РуденкоСуббота, 5 марта 2022, 12:19
Мелитополь на пороге гуманитарной катастрофы, но люди идут на митинг против оккупанта – мэр
Скриншот из видео

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что в городе сложная ситуация с продовольствием и лекарствами, но, несмотря на все это жители Мелитополя ежедневно выходят на митинги против агрессора.

Источник: Федоров в эфире национального телемарафона

Прямая речь Федорова: "Каждый день жители города Мелитополя выходят на проукраинские митинги. Это, наверное, уже был четвертый митинг. Сегодня точно будет еще один. Был один инцидент на митинге, когда российский военный выстрелил по митингующему. После этого я обратился к жителям, чтобы они не подходили к военным, чтобы мы смогли сохранить мирные жизни.

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Каждый день все больше и больше собирается жителей, желающих отстаивать свои права на жизнь в украинском Мелитополе. Они выходят, декларируют это, скандируют разные лозунги, поют гимн".

Детали: По словам мэра, люди с желто-голубыми флагами ходят по центральным улицам города и возвращаются на площадь, потому что "они точно не хотят другую страну, точно не хотят режим, в котором по мирным митингующим будут стрелять".

В то же время Федоров заявил, что сейчас в Мелитополе есть большая проблема с продовольствием – люди напуганы и не знают, что будет завтра. Кончаются и медикаменты, необходимые для экстренного лечения пациентов.

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Он также рассказал, что 4 марта оккупанты в соцсетях публиковали смешной ролик, на котором к каким-то жителям какого-то города якобы обращался новый мэр Мелитополя.

"Это – смешно", – прокомментировал Федоров.

Мэр добавил, что сейчас самая большая проблема – выехать из Мелитополя гуманитарным коридором. Власть обращалась к разным русским военным, но они отказали в прокладке гуманитарного коридора.

Предыстория:

Темы: Мелитопольвойнамитинги
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