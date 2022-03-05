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Белорусы будут сдаваться в плен или нарушать приказ – белорус о возможном наступлении на Украину

Алена МазуренкоСуббота, 5 марта 2022, 12:23
Белорусы будут сдаваться в плен или нарушать приказ – белорус о возможном наступлении на Украину
ЛУКАШЕНКО НА ОБЩИХ С РФ УЧЕНИЯХ 17 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА. ФОТО: GETTY IMAGES

В рядах Вооруженных Сил Украины уже более 200 белорусов, желающих защищать Украину от российского захватчика, еще 300 добровольцев из Беларуси сейчас в Польше.

Источник: бывший бизнесмен и общественный деятель, который сейчас в Украине, беларус Вадим Прокопьев в эфире украинского телевидения

Прямая речь: "Мы пытаемся массово вещать на Беларусь, чтобы военные сдавались в плен и переходили на нашу сторону.

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Мы собираем белорусских добровольцев в Иностранный легион.

В рядах ВСУ уже более 200 беларусов. К сожалению, мы понесли потери. Вчера погиб беларус, позывной "Литвин".

Кроме того, много беларусов работают в тылу, отозвалось 5 700 беларусов, которые помогают украинцам в тылу.

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Лукашенко, возможно, вообще будет отстранен от командования, и тогда у нас проблема. Пока он чует, что нельзя этого делать. Что это будет его собственный конец, его смерть. Что его войска развернутся против него.

Я беру на себя много, но оцениваю вероятность наземного вторжения как небольшую…

К нам поступают данные о крайне низком моральном духе белорусских воинов. Они готовы увольняться, сниматься с контракта. Если начнется наземное вторжение, я предполагаю, что будет массовый переход в плен к украинцам".

Детали: Прокопьев извинился и заявил, что его страна, к сожалению, оккупирована.

Также он добавил, что еще 300 добровольцев из Беларуси сейчас в Польше, которые готовы присоединиться к Иностранному легиону для борьбы против России в Украине.

Напомним: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия не участвовала в российской войне в Украине и не планирует, потому что если бы Беларусь вмешалась, то это был бы подарок для Запада.

Темы: БеларусьУкраинаРосcиявойна
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