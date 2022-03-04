Лукашенко: Если бы Беларусь вмешалась в войну, то это был бы подарок для Запада

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия не участвовала в российской войне в Украине и не планирует, потому что если бы Беларусь вмешалась, то это был бы подарок для Запада.

Источник: подконтрольный Лукашенко телеграм-канал "Пул первого"

Прямая речь Лукашенко: "Белорусская армия в спецоперации никакого участия не принимала и принимать не намерена".

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Детали: По его словам, Беларусь своими силами прикрывает государственную границу от Бреста до Мозыря.

Прямая речь Лукашенко: "Та гибридная война, которая развернута против Беларуси, особенно санкционная война в экономике и финансах, – это надолго. Они уцепились в нас железобетонно. О чем мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили. Они уцепились и не отпустят до тех пор, пока, как им кажется, с нами не разберутся. Вы же поймите. Они нас толкают в войну в Украине. Если б только мы вмешались сейчас в этот конфликт, где нас не ждут, – это был бы для них подарок".

Почему это важно: После нападения России на Украину многие страны ввели против РФ санкции и закрыли небо для российской авиации, а ряд мировых компаний ушли из страны-агрессора. Также санкции ввели и против Беларуси, с чьей территории нападали российские войска и на чьей территории стоит российское оружие, стреляющее по городам Украины. Большие компании уходят также из Беларуси.

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Что было раньше: 1 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне карты Украины оправдывал вторжение России в Украину и уверял, что Беларусь не выступает стороной конфликта. Он также заявил, что Беларусь не планирует участвовать в войне России против Украины.

Украинские разведчики предупреждали, что Россия и Беларусь могут прибегнуть к провокации, чтобы оправдать вторжение войск Беларуси на территорию Украины.

В частности, вблизи белорусско-украинской границы появилось около 300 белорусских танков. Колонна еще не пересекла границу и ждала по маршруту г.Пинск – Иваново – Драгичин (ок. 30 км от границы).

Кроме того, в оперативном командовании "Пивнич" 1 марта сообщили, что белорусские войска фиксируют на территории Черниговской области уже три дня.

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