Третий раунд переговоров состоится 7 марта
Третий раунд переговоров делегации Украины с делегацией страны-агрессора может состояться 7 марта.
Источник: Собеседники УП в команде президента
Прямая речь: "Мы ждем подтверждения россиян. Наше предложение – это 7 марта".
Детали: Позже один из украинских переговорщиков Давид Арахамия сообщил: "Третий раунд переговоров состоится в понедельник".
Что было ранее: 3 марта прошел второй раунд переговоров Украины и России.
Российская и украинская стороны во время второго раунда переговоров "достигли понимания" о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения из мест наиболее ожесточенных боев.
5 марта министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что российская армия продолжает обстреливать пути для эвакуации из Мариуполя и Волновахи и призвала Россию выполнять договоренности.
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