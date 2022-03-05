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Третий раунд переговоров состоится 7 марта

Роман КравецСуббота, 5 марта 2022, 18:59

Третий раунд переговоров делегации Украины с делегацией страны-агрессора может состояться 7 марта.

Источник: Собеседники УП в команде президента

Прямая речь: "Мы ждем подтверждения россиян. Наше предложение – это 7 марта".

Детали: Позже один из украинских переговорщиков Давид Арахамия сообщил: "Третий раунд переговоров состоится в понедельник".

Что было ранее: 3 марта прошел второй раунд переговоров Украины и России.

Российская и украинская стороны во время второго раунда переговоров "достигли понимания" о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения из мест наиболее ожесточенных боев.

5 марта министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что российская армия продолжает обстреливать пути для эвакуации из Мариуполя и Волновахи и призвала Россию выполнять договоренности.

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Темы: войнаРосcияОфис президентаАрахамия
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