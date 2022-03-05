Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Эвакуация из Волновахи тоже сорвана – Украина просит РФ выполнить договоренности

Елена РощинаСуббота, 5 марта 2022, 12:37

Министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что российская армия продолжает обстреливать пути для эвакуации из Мариуполя и Волновахи и призвала Россию выполнять договоренности.

Источник: Верещук на брифинге

Прямая речь: "В 11:45 Российская Федерация начала обстрел города Волноваха из тяжелого вооружения. Как вы знаете, с 9 часов 5 марта у нас была предварительная договоренность о том, что мы создадим два гуманитарных коридора: Волноваха и Мариуполь.

Реклама:

Я констатирую тот факт, что Россия нарушила договоренности даже при посредничестве Красного Креста, не выполнила взятые на себя обязательства и обстреливает город Волноваха. Также в направлении Мариуполь – Запорожье ведутся бои в районе населенного пункта Пологи – Орехово, которые делают невозможным движение колонны из Мариуполя в Запорожье.

Мы обращаемся к российской стороне: прекратить обстрелы, вернуть режим прекращения огня и дать возможность сформировать колонны гуманитарного коридора для того, чтобы дети, женщины и старики смогли покинуть населенные пункты".

Детали: Также Украина призывает Россию дать возможность направить гуманитарные грузы из Днепра и Запорожья – в частности с медикаментами и продуктами питания.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • Мариуполь и Волноваха стали горячими точками в Донецкой области, их инфраструктуру фактически уничтожили, людям устроили по сути геноцид. Также оказались в блокаде и на грани гуманитарной катастрофы Бердянск и Херсон.
  • 5 марта должен был состояться первый этап эвакуации из Мариуполя и эвакуация из Волновахи, для чего стороны договорились прекратить огонь и согласовали маршруты движения в Запорожье.
  • Однако эвакуация из Мариуполя в 11.00 не началась: ее перенесли на неопределенный срок, потому что российская армия продолжила обстрел города и его окрестностей.

Темы: ВолновахаМариупольэвакуациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Все новости...
Волноваха
"Одна ошибка могла стоить жизни": нацгвардейцы рассказали о боях за Волноваху
В Волновахе оккупанты заставляют студентов ремонтировать поврежденную технику – Генштаб
Второй после Зеленского. Как Twitter Ильи Пономаренко из "The Kyiv Independent" покорил англоязычный мир. Интервью
Последние новости
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине объявлена воздушная тревога
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
Все новости...
Реклама: