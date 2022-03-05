Эвакуация из Волновахи тоже сорвана – Украина просит РФ выполнить договоренности
Министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что российская армия продолжает обстреливать пути для эвакуации из Мариуполя и Волновахи и призвала Россию выполнять договоренности.
Источник: Верещук на брифинге
Прямая речь: "В 11:45 Российская Федерация начала обстрел города Волноваха из тяжелого вооружения. Как вы знаете, с 9 часов 5 марта у нас была предварительная договоренность о том, что мы создадим два гуманитарных коридора: Волноваха и Мариуполь.
Я констатирую тот факт, что Россия нарушила договоренности даже при посредничестве Красного Креста, не выполнила взятые на себя обязательства и обстреливает город Волноваха. Также в направлении Мариуполь – Запорожье ведутся бои в районе населенного пункта Пологи – Орехово, которые делают невозможным движение колонны из Мариуполя в Запорожье.
Мы обращаемся к российской стороне: прекратить обстрелы, вернуть режим прекращения огня и дать возможность сформировать колонны гуманитарного коридора для того, чтобы дети, женщины и старики смогли покинуть населенные пункты".
Детали: Также Украина призывает Россию дать возможность направить гуманитарные грузы из Днепра и Запорожья – в частности с медикаментами и продуктами питания.
Предыстория:
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"
- Мариуполь и Волноваха стали горячими точками в Донецкой области, их инфраструктуру фактически уничтожили, людям устроили по сути геноцид. Также оказались в блокаде и на грани гуманитарной катастрофы Бердянск и Херсон.
- 5 марта должен был состояться первый этап эвакуации из Мариуполя и эвакуация из Волновахи, для чего стороны договорились прекратить огонь и согласовали маршруты движения в Запорожье.
- Однако эвакуация из Мариуполя в 11.00 не началась: ее перенесли на неопределенный срок, потому что российская армия продолжила обстрел города и его окрестностей.